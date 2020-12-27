Буксир "Яны Капу" отремонтировали и вернули в строй

На буксире провели ремонт. Фото: "Армія Inform".

Украина восстановила боеспособность буксира "Яны Капу", который в 2018 году вблизи Керченского пролива атаковали и захватили российские корабли.

На одном из судоремонтных предприятий Украины завершили доковый ремонт судна, восстановив его боеспособность, сообщает "Армія Inform".

В частности, провели очистку, дефектирование и замену поврежденных участков корпуса и палубы. Также буксир покрасили.

Специалисты восстановили системы главного двигателя – газоход, топливные насосы, клапаны пожарной системы и компрессоров. На буксире провели ремонт донно-заборной аппаратуры, рулевого и якорного устройств, электрооборудования, внутренних помещений и тому подобное.

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25 ноября 2018 года корабельная группа ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В международных водах в районе Керченского пролива пограничная корабельная группа Российской Федерации в составе кораблей, истребителей и вертолетов совершила нападение на украинские корабли и, применив оружие, захватила в плен 24 членов экипажей. Трое из них тогда получили ранения. Россия вернула корабли без части вооружения и оборудования.