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четверг, 27 мая 2021 12:20

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

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Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы
Януковий предложил провести зимние Олимпийские игры-2022 на Буковине вместо Буковеля. Фото: facebook.com/bukovel

Перепутал Буковель с Буковиной четвертый президент Украины Виктор Янукович во время заседания Совета регионов.

Это произошло 11 лет назад, 27 мая 2010 года во Львове.

Во время выступления Янукович выдвинул предложение о том, чтобы Украина подала заявку на проведение зимней Олимпиады 2022 года.

При этом предложил провести зимнюю Олимпиаду на Буковине.

"Там нет соответствующей инфраструктуры, но когда мы подадим заявку, будем иметь время, чтобы все подготовить для Олимпиады в Карпатах", - сказал Янукович.

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Как оказалось, вместо Буковины четвертый президент хотел вспомнить Буковель - крупнейший горнолыжный курорт Украины.

Ситуацию пыталась исправить заместитель главы администрации президента Анна Герман.

"Речь шла о Буковеле в Карпатах. В конце концов, на Буковине тоже холмы, это еще тоже Карпаты", - заявила Герман журналистам.

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И чуть сама не заблудилась в украинских топонимах, но быстро исправилась.

"Там, помните Франковская область с Черниговской... то есть, Черновицкой, через реку - через Черемош. Одна часть горы на буковинской стороне, а вторая на прикарпатской, так что там сенсации нет", - сказала она.

Виктор Янукович - экс-президент, беглец, просто разыскиваемый украинскими правоохранителями человек. Его президентство не принесло Украине ничего хорошего. Разве что радовали бессмыслицы, которые он выдавал чуть ли не в каждом публичном выступлении.
Gazeta.ua решила вспомнить ляпы и конфузы, с которых украинцы и мир посмеялись, пока Янукович шел к президентскому трону и пытался его удержать.

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Дата
27
мая

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

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