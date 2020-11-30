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понедельник, 30 ноября 2020 14:47

Будут судить банду чиновников, которая рейдернула предприятие и требовала за него 13,5 млн
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Следователи ГБР завершили расследований и направили в суд дело, в котором фигурирует взятка в особо крупных размерах, рейдерский захват предприятия и вымогательство 13,5 млн грн. за его возвращение.

В суд направили обвинительное заключение в отношении заместителя начальника одного из межрегиональных отделов Департамента государственного геологического контроля Государственной службы геологии и недр Украины, директора предприятия в сфере добывающей и горной промышленности, директора финансовой компании и ее уполномоченного лица, сообщили в пресс-службе ГБР.

ГБР задержали при передаче денег начальника одного из межрегиональных отделов Департамента государственного геологического контроля Государственной службы геологии и недр Украины
Фото: dbr.gov.ua
ГБР задержали при передаче денег начальника одного из межрегиональных отделов Департамента государственного геологического контроля Государственной службы геологии и недр Украины
ГБР задержали при передаче денег начальника одного из межрегиональных отделов Департамента государственного геологического контроля Государственной службы геологии и недр Украины
ГБР задержали при передаче денег начальника одного из межрегиональных отделов Департамента государственного геологического контроля Государственной службы геологии и недр Украины

Следствие установило, что чиновник Госгеонедр за пособничеством выше указанных лиц, требовал и получил взятку у директора горного карьеру в Житомирской области за непринятие им мер государственного контроля по результатам проведения плановой проверки в сфере использования полезных ископаемых в размере $30 тыс.

Впоследствии, чтобы скрыть преступные действия, схеме привлекли директора финансовой компании и ее уполномоченное лицо. Которые организовали рейдерский захват имущественных прав указанного предприятия, а за их возвращение требовали 13,5 млн грн.

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Таким образом, с декабря 2018-го по июнь 2019 года для захвата предприятия группа лиц совершила заведомо необоснованные сделки, регистрационные действия внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, с использованием поддельных документов - печатей, штампов - предприятия.

В июне 2019-го участников преступной схемы задержали во время передачи следующих сумм: $390 тыс. за возвращение долей уставного капитала и $25 тыс. за решение вопросов относительно бездеятельности со стороны должностных лиц Госгеонедр Украины. Кроме этого, $5 тыс. обвиняемым по делу, по их требованию, были переданы ранее.

Автор: dbr.gov.ua
  ГБР задержали при передаче денег начальника одного из межрегиональных отделов Департамента государственного геологического контроля Государственной службы геологии и недр Украины
ГБР задержали при передаче денег начальника одного из межрегиональных отделов Департамента государственного геологического контроля Государственной службы геологии и недр Украины

В уголовном производстве обвиняемые несколько человек. Чиновник Госгеонедрр - в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере за совершение и несовершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, отдельных действий с использованием предоставленного ей служебного положения.

Директор предприятия в сфере добывающей и горной промышленности - в пособничестве в совершении этого преступления. Директор финансовой компании - в пособничестве вышеуказанному преступления, а также в рейдерском захвате предприятия путем подделки документов группой лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Уполномоченное лицо финансовой компании - в пособничестве в передаче должностному лицу взятки в особо крупном размере, прейдерському захвате предприятия путем совершения сделок с использованием поддельных документов, совершенном группой лиц, которое нанесло большой вред.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Премьер-министр Алексей Гончарук дал 2 месяца для наведение порядка в Государственной службе геологии и недр новоназначенному председателю Роману Опимаху.

Сам Опимах заявил, что будет проявлять нулевую толерантность к коррупции, анонсировал переход на цифровой документооборот, создание электронного кабинета недропользователя.

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