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суббота, 31 июля 2021 22:11

Будут грозы и шквалы: прогноз погоды в Украине до 5 августа

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Будут грозы и шквалы: прогноз погоды в Украине до 5 августа
Фото: Pixabay

Днем 1 августа в западных областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

1 августа ожидается переменная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой, днем ​​также в Киевской и Черниговской областях местами кратковременные дожди, грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на юге страны до 23°; днем в западных и северных областях 26-31°, на остальной территории 30-35°; в Карпатах ночью 9-14°, днем ​​20-25°.

1 августа в восточных, Тернопольской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 1 августа - переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем ​​около 30°. В Киевской области - ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем ​​26-31°.

2 августа в западных, днем ​​и в северных и центральных областях, 3 августа в Украине, кроме западных и большинства северных областей, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура 2 августа ночью 16-21°, днем ​​в западных областях 22-27°, в северных областях 25-30°, на остальной территории 30-35°, на востоке до 37°.

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3 августа ночью 12-17°, днем ​​23-28°; в южных и восточных областях ночью 16-21°, днем ​​27-32°. 2 августа в Киеве и области - ночью без осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 16-21°, днем ​​25-30°. 3 августа без осадков; температура ночью 12-17°, днем ​​23-28°. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

4 августа днем ​​в западных областях, 5 августа на Правобережье Украины кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 22°; днем 22-28°, на юге и востоке страны 28-33°. В Киеве и области 4 августа преимущественно без осадков. 5 августа ночью местами небольшой, днем ​​умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°.

Август в Украине начнется с жары, но к концу лета показатели на столбике термометра снизятся.

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