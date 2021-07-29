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суббота, 31 июля 2021 11:47

Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето

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Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Погода в августе будет стабильной, чем в июле. Фото: pixabay.com

Август в Украине начнется с жары, но к концу лета показатели на столбике термометра снизятся. Среднемесячная температура воздуха будет достигать +20...25°С.

"В большинстве областях в начале месяца температура воздуха составит плюс 35-39 градусов. В Тернопольской и Черниговской областях столбики термометра покажут плюс 40-42 градуса. В южных, юго-восточных областях и в Крыму температура будет достигать плюс 23-24 градусов. В горных районах температура воздуха поднимется до плюс 30-35 градусов", - сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в августе будет стабильной, чем в июле, говорит народный синоптик Леонид Горбань:

"С 1 по 14 августа столбики термометров будут показывать плюс 31-35 градусов тепла. 4 августа станет самым жарким днем ​​месяца. С 15 числа жара постепенно отступать. Температура воздуха будет плюс 24-26 градусов. Август закончится на отметке около плюс 20 градусов. Относительно осадков, то 7-8 августа пройдет мощная буря. До 11 августа пройдут незначительные дожди. В середине месяца будут сильные осадки. В конце лета пройдут небольшие, но частые дожди".

Погодные условия в этом году негативно повлияли на урожай.

"Качество и урожай зерновых культур и рапса заметно снизились. На это повлияли дожди. Для других культур и насаждений пока складываются благоприятные условия для качественного и высокого уровня урожайности", - сказал руководитель агрономического департамента "Укравит" Александр Мигловець.

18 июля Харьковом пронесся мощный ливень с ураганом и градом. За 15 мин. непогода наделала немало бед в городе.

19 июля в течение 30 мин. Киев накрыл мощный ливень. За это время выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельную норму.

После разрушительного ливня в столице на ряде улиц провалился асфальт. Туда вызвали работников дорожного-эксплуатационного управления района.

Над Кропивницким 20 июля прошел мощный ливень. Дождь позаливал улицы города. Вечером в городе наступила долгожданная прохлада, вместе с тем гроза и град принесли горожанам неудобства.

Во вторник, 20 июля, город Южноукраинск Николаевской области накрыл мощный ливень. По городу пронесся сильный ветер и град размером с куриное яйцо.

Автор: Анна Дудченко
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