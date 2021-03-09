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среда, 10 марта 2021 09:35

Будут болеть зубы и голова - медицинский гороскоп на март

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Будут болеть зубы и голова - медицинский гороскоп на март
Ложитесь спать в одинаковое время. Это улучшит самочувствие. Фото: pixabay.com

В марте нельзя голодать. Напомнят о себе боль в желудке и язва. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Следите за давлением и самочувствием, - говорит астролог. - Некоторые из друзей или коллег могут переборщить с духами. Будет тошнить от сладких запахов, будут болеть зубы и голова. Имейте под рукой обезболивающее. Вовремя запишитесь к стоматологу. Воздержитесь от удаления родинок и косметических операций на лице. Ложитесь спать в одинаковое время. Это улучшит самочувствие".

Овен

Новые препараты могут вызвать аллергические реакции. В случае ухудшения самочувствия посоветуйтесь с врачом.

Телец

Не доводите себя до истощения диетами и физическими упражнениями. Вам необходимо полноценное питание. Не провоцируйте развитию анемии.

Близнецы

Склонны к полноте люди будут быстро набирать лишние килограммы. Голодать нельзя. Уменьшайте калорийность блюд.

Рак

Не используйте поврежденные электроприборы. Берегитесь поражения электрическим током.

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Лев

Сосредоточиться на кропотливой работе будет трудно. Чаще чередуйте важные дела с отдыхом.

Дева

Меняется кислотность желудочного сока. Будет беспокоить изжога. Откорректируйте соответственно дневной рацион питания. Отдавайте предпочтение домашней кухне.

Весы

Могут появиться отеки на ногах. Вечером стимулируйте отток крови из вен. Отдыхайте, подняв ноги на стул.

Скорпион

Больным радикулитом стоит позаботиться о себе. Займитесь профилактикой обострения этой болезни.

Стрелец

Повышается ломкость сосудов. Не начинайте нового курса инъекций. Операции на сосудах проводить нельзя. Трудно будет проходить послеоперационный период.

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Козерог

Ослабляются физические силы. Учитывайте это при проведении тренировок. Не употребляйте тонизирующих препаратов. Естественно наступил период отдыха.

Водолей

Душная атмосфера будет плохо влиять на ваше самочувствие. Хорошо проветривайте рабочее помещение. Избегайте пассивного курения.

Рыбы

Избегайте стрессов. Принимайте перед сном расслабляющую ванну. Ранее ложитесь спать.

2021 год будет еще жарче, чем 2020-й. Это может привести к проблемам с урожайностью.

Автор: Gazeta.ua
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