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четверг, 21 января 2021 11:46

Будут болеть суставы и голова - медицинский гороскоп на 21 января

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Будут болеть суставы и голова - медицинский гороскоп на 21 января
Возможно повышение температуры из-за многодневного переутомления. Фото: pixabay.com

21 января чаще давайте ногам отдых. Бывшие травмы могут мешать свободно передвигаться. Берегите колени. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Будут болеть суставы и голова, - говорит астрологиня. - Продолжается аварийно опасный период. Не спешите при работе с острыми предметами. Бодрствуйте на дорогах. Не провоцируйте застойных явлений в организме. Следите за своевременным выводом жидкости. Могут беспокоить камни в мочегонных путях. Остерегайтесь пищевого отравления. Не покупайте продуктов в сомнительных местах. Возможно повышение температуры из-за многодневного переутомления. Отложите часть дел. Примите успокаивающую ванну. Ранее ложитесь спать".

Овен

Будьте осторожными на воде и за рулем. Не допускайте нервных срывов. Перед сном расслабьтесь в теплой ванне.

Телец

Медленно будут выводиться шлаки из организма. Не злоупотребляйте лекарствами. Хорошее время для начала борьбы с вредными привычками.

Близнецы

Вы не успеваете отдохнуть. Накапливается переутомление. Смотрите распорядок дня. Ложитесь спать до полуночи.

Рак

Не делайте косметические операции. Места повреждения кожи будут заживать грубыми рубцами.

Лев

Вечером будет наблюдаться низкий уровень работоспособности. Большинство важных дел успейте сделать до обеденного перерыва. Не беритесь за сверхурочную работу.

Дева

Продолжается травматично опасный период. Будьте осторожны с острыми предметами. Осторожно переходите дорогу.

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Весы

Чаще будут беспокоить приступы головной боли. Имейте при себе обезболивающие таблетки. Усилится реакция организма на изменение погоды.

Скорпион

Берегите горло от простуды. Не следует пить прохладительные напитки после изнурительного труда. Старайтесь больше молчать.

Стрелец

Шейный остеохондроз может провоцировать головную боль. Обратитесь к массажисту. Регулярно делайте утреннюю гимнастику.

Козерог

Замедляется обмен веществ. Откажитесь от высококалорийных блюд. Ешьте, когда проголодались. Не придерживайтесь устойчивого графику.

Водолей

Будут возникать спазматические боли в животе. Не спешите лечить желудок. Причиной может быть стрессовая ситуация.

Рыбы

Больные на тромбофлебит должны позаботиться о себе. Не перегружайте ноги. Не начинайте курса внутривенных инъекций.

21 января - день музыкантов, поэтов, архитекторов. Астрологиня рассказала, кто откроет в себе новые таланты.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
21
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