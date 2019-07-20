Будет жарко: синоптик дала прогноз на день выборов

21 июля в Украине будет жарко. Фото: УНИАН

Погода в Украине в день внеочередных парламентских выборов, 21 июля, будет жаркой и солнечной. Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В воскресенье погода будет преимущественно теплой, днем температура будет колебаться от +25 до +30 градусов. В южных, восточных и центральных областях днем местами прогреется до +32.

В западных, северных, Винницкой и Кировоградской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны осадков не ожидается.

В столице 21 июля возможен локальный грозовой дождь. Столбики термометров в столице покажут от +26 до +29 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Июль удивит украинцев температурами

Жара затянется до 9-10 августа. Начнет спадать во второй половине месяца. До конца лета будет +19...22°C и ниже, дождливо.