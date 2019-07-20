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суббота, 20 июля 2019 13:49

Будет жарко: синоптик дала прогноз на день выборов

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  21 июля в Украине будет жарко. Фото: УНИАН
21 июля в Украине будет жарко. Фото: УНИАН

Погода в Украине в день внеочередных парламентских выборов, 21 июля, будет жаркой и солнечной. Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В воскресенье погода будет преимущественно теплой, днем температура будет колебаться от +25 до +30 градусов. В южных, восточных и центральных областях днем местами прогреется до +32.

В западных, северных, Винницкой и Кировоградской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны осадков не ожидается.

В столице 21 июля возможен локальный грозовой дождь. Столбики термометров в столице покажут от +26 до +29 градусов.

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Жара затянется до 9-10 августа. Начнет спадать во второй половине месяца. До конца лета будет +19...22°C и ниже, дождливо.

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