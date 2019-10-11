"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии

Сергей Данилов: России выгодно появление новых конфликтов на Ближнем Востоке. Она будет предлагать свои услуги и помогать обоим сторонам.Фото РБК

7 октября Турция начала масштабную военную операцию "Источник мира" на территории северной Сирии. Ее контролируют группировки курдов, которых Анкара считает террористической организацией. Турецкие власти хотят создать там зону безопасности, куда планируют переселить сирийских беженцев. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана с момента начала операции уже ликвидировать 109 боевиков.

В четверг в ответ на операцию "Источник мира" курды обстреляли три пограничных турецких города. В результате налета погибли 6 человек и еще 70 - получили ранения.

Курды, против которых воюют турецкие вооруженные силы являются союзниками Соединенных Штатов. Они вместе воевали против Исламского государства. Однако Америка решила вывести свои войска из зоны конфликта.

Анкара создает себе лояльную буферную территорию, которая официально не аннексирована, но фактически будет захвачена Турцией. Из-за этого может начаться масштабный процесс передела границ на всем Ближнем Востоке.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Какую цель ставят себе турецкие власти, начиная операцию "Источник мира" в Сирии?

- Президент Эрдоган делает все возможное, чтобы не допустить образования курдского государства на территории Сирии. Турция имеет давний конфликт с курдами, поэтому для Анкары их усиление на границе было бы большой проблемой. Эрдоган также пытается усилить турецкие позиции в Сирии. Но самое главное - стремится консолидировать общество самой Турции вокруг победы в противостоянии с внешним врагом - курдами. Социологические опросы показывают, что курдская угроза и их террористическая деятельность является одной из трех важнейших проблем, которые волнуют граждан Турции. Там этот вопрос стоит достаточно остро. Именно поэтому идея Эрдогана начать военную кампанию против курдов является ответом на внешние и внутренние политические вызовы.

Почему решили именно сейчас начать атаку на курдские территории в Сирии?

- Военно-политический истеблишмент Турции решил, что сейчас сложились внешние и внутренние оптимальные условия. Курды ослаблены. Они не имеют бывшего большого уровня поддержки со стороны международных союзников, в первую очередь США. Дальнейшая консолидация курдских анклавов и процесс фактического создания государства на этих территориях может сильно повредить позициям Турецкой Республики.

С другой стороны в Турции начал падать рейтинг самого Реджепа Эрдогана. Он и его команда решили операцией "Источник мира" убить двух зайцев - нейтрализовать курдов и повысить популярность президента среди турок.

Сейчас трудно оценить последствия операции, ведь она только началась. Но скорее всего Анкара достигнет своей цели.

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Почему Соединенные Штаты решили отвести войска из этого района?

- Можно констатировать, что Дональд Трамп не рассматривает отношения с Турцией как чрезвычайно важные. Но он готов идти на компромиссы, чтобы сохранить их в пределах относительной нормы. К тому же пожертвовать курдами для Трампа сейчас не будет проблемой - они не значат для Америки много.

В борьбе с Исламским государством эти стороны использовали друг друга. Курды воевали против исламистов, а американцы оказывали им поддержку разного рода: военную, экономическую, техническую, дипломатическую. Таким образом помогли им уберечь свои территории и людей. Без воздушной поддержки США, американской артиллерии и их разведывательных данных курды не имели бы шансов выстоять против Исламского государства.

Как могут измениться отношения США и Турции после атаки на курдов в Сирии?

- После заявления Эрдогана о начале операции, Трамп угрожал едва не уничтожить экономику Турции. К этим словам стоит относиться осторожно, но не обязательно воспринимать ее за чистую монету. Реальность выглядит так, что один из американских пунктов дислокации на турецко-сирийской границе уже ликвидирован. На очереди еще несколько. Отношения между Турцией и Соединенными Штатами не является безоблачными. Пережили несколько кризисов, находятся не в лучшей точке. Но вряд ли они существенно ухудшатся после начала турецкой военной операции, однако точно останутся напряженными.

Как начало операции "Источник мира" может изменить расклад сил в сирийском регионе?

- Турция возвращается к практике, которую она использовала в начале ХХ века. Начинает заселять проблемные территории лояльным к себе населением.

Сначала речь шла о переселении одного миллиона сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Сегодня уже говорят чуть ли не о трех. Эрдоган планирует их переселить в так называемую зону безопасности, где раньше располагались курдские группировки. Это - фактический передел границы. Анкара создает себе лояльную буферную территорию, которая официально не аннексирована, но фактически будет захвачена Турцией. Это будет провоцировать соответствующие шаги других государств. Может начаться масштабный процесс передела границ на Ближнем Востоке. Например, Иран имеет свое специфическое представление о единстве сирийцев, проживающих не только на территории этого государства. Может пытаться расширить свои границы за счет земель, что не контролирует Дамаск.

Какую роль в этих процессах будет играть Российская Федерация, которая тоже имеет свои интересы в регионе?

- России выгодно появление новых конфликтов на Ближнем Востоке. Она будет предлагать свои услуги и помогать обоим сторонам. Таким образом поддерживая противостояние в горячей фазе. Например, курды обращались за поддержкой и к Башару Асаду, и в Кремль. Какую-то, возможно даже символическую, помощь они будут получать из Москвы. РФ может предоставлять им определенную технику или финансовые ресурсы. Одновременно с этим Путину надо поддерживать нормальные отношения с турецким президентом Эрдоганом. Уже ведутся переговоры, где речь идет про новые пакеты взаимных инвестиций, договоров и соглашений между РФ и Турцией. Фактически Россия деньгами поддерживает обе стороны конфликта. Пытается достичь мультипликации противостояние и таким образом распространить хаос в сирийском регионе.

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Эскалация ситуации в Сирии может повлиять на Украину?

- На самом деле это - разные фронта одной войны, что ведет Российская Федерация. Для нее конфликт в Сирии полезен, так она увеличивает свое влияние в регионе. Поэтому усиление российской позиции на каком-то фронте, означает усиление агрессора в принципе в мире. Поэтому, если и не напрямую, то косвенно будет влияние на Украину. Ведь нам вредят любые военные, политические или дипломатические успехи Российской Федерации. Это означает, что после какой-то победы в Сирии, нам будет труднее победить Кремль в Донбассе.

Можно сейчас предсказать, как дальше будут развиваться события в сирийском регионе?

- С большим трудом и потерями, несмотря на отчаянное сопротивление курдских формирований, Анкара достигнет своих поставленных целей. Мир получит новую волну курдского терроризма на территории Турции в ответ. Далее противостояние между этими двумя силами будет только усиливаться - в обозримом будущем нет перспективы хотя бы призрачного примирения.

Новой волны беженцев ждать не стоит. Эрдоган наоборот предлагает переселить их обратно - в буферную зону. На освобожденных от курдов районах, турки начнут строительство жилья, минимальных объектов инфраструктуры, чтобы там могли жить люди. Но в то же время турецкий президент шантажирует Европу. Мол, если западные страны откажутся его поддерживать в противостоянии с курдами, он условно говоря "откроет двери" сирийским беженцам в Европейский Союз.

Президент США Дональд Трамп в обнародованном Белым домом заявлении раскритиковал наступательную операцию Турции против курдов в Сирии. Совет безопасности ООН инициировал заседание.