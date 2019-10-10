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четверг, 10 октября 2019 09:58

Трамп осудил нападение Турции на Сирию

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Трамп осудил нападение Турции на Сирию
Турция напала на Сирию утром 9 октября. Фото: Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп в обнародованном Белым домом заявлении раскритиковал наступательную операцию Турции против курдов в Сирии. Совет безопасности ООН инициировала заседание.

"Сегодня утром Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. Соединенные Штаты не поддерживают это нападение и четко указали Турции, что эта операция - плохая идея", - отметил Трамп, передает издание "Голос Америки".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале наступательных действий турецких военных в Сирии против курдов.

"Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в регион", - подчеркнул Эрдоган.

Курды играли важную роль в качестве союзников США в противостоянии "Исламскому государству".

Нападение началось после того, как президент Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.

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"Настало время нам выбраться из этих глупых бесконечных войн, многие из которых имеют племенной характер, и вернуть наших солдат домой. Мы будем бороться там, где нам выгодно, и бороться только до победного конца", - написал Трамп в Twitter в понедельник утром.

Европейский Союз призвал Турцию прекратить военную операцию. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию и других "действовать сдержанно и остановить операцию, которая уже началась".

Он также признал, что Турция имеет обоснованное беспокойство относительно безопасности на границе.

"Если турецкий план включает создание так называемой зоны безопасности, не ждите, что Европейский Союз будет за это платить".

9 октября несколько крупных взрывов потрясли северо-восточный сирийский город Рас-эль-Айн вблизи с турецкой границей. Когда начались взрывы, Эрдоган заявил, что Турция начала запланированною военную операцию против курдских сил YPG, которых она считает террористами.

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