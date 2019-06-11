Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета

Религиовед Александр Саган: Речь не о расколе, а о отколе от ПЦУ части епископов Фото: ukrinform.ua

Почетный патриарх Филарет созовет Поместный православный собор Киевского патриархата на 20 июня.

Религиевед Александр Саган рассказал Gazeta.ua, чего ожидать от этого заседания.

"На собор приедут епископы из России, которые приезжали на братскую беседу 14 мая. С клириков тоже есть определенное количество тех, кто поддержат Филарета из-за личных симпатий. С верующих соберутся прихожане Владимирского собора. Речь не о расколе, а об отколе от ПЦУ части епископов. Это ударит по международному имиджу Украины. Томос давался, как средство преодоления разделения православия в нашей стране. Филарет даст Московской патриархии дополнительные аргументы противодействовать нашему признанию среди других православных церквей. Теперь внутренняя ситуация с одной стороны ухудшится, потому что появится еще одно церковное образование ", - говорит Александр Саган.

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Эксперт видит и положительные последствия от действий патриарха Филарета.

"С другой стороны ПЦУ выиграет. Потому что всем станет ясно, что руководит ею не Филарет. Сейчас есть спекуляции в этом вопросе. Это сдерживает многие общины перейти с МП в ПЦУ. Плюс в том, что ПЦУ очистится от наслоений советской прошлого церкви. Филарет не создаст снова КП, потому что он уже ликвидирован. Это будет новая церковь со старым названием, потому что оно не занято. У них есть планы довести через новые освящения количество епископов в десятка. Это люди, которые сознательно выберут путь самоизоляции. Потому что в перспективе признания этой церкви не будет никогда. Вряд-ли когда Константинополь еще вернется к украинскому вопросу. От решения синода и архиерейского собора ПЦУ будет зависеть то, какое канонические наказание понесет экс-патриарх Филарет и священники, которые его поддержат", - говорит религиовед.

Предоставление автокефалии Православной церкви Украины не имело ничего общего с политикой и геополитикой, заявил вселенский патриарх Варфоломей. Решение было принято на основе многовековой церковной традиции, которая уважает священные каноны и свободна от любого политического и дипломатического давления