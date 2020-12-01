Будет ли в Украине снег на Рождество и Новый год

Начало декабря будет теплым, но с ночными морозами до -3 градусов. Далее Украину ждать две волны похолодания. Фото: pixabay.com

Начало декабря будет теплым, но с ночными морозами до -3 градусов. В эти дни возможен дождь и небольшой мокрый снег. Далее Украину будут ждать две волны похолодания.

Похолодание может начаться со второй недели месяца. К середине декабря установятся морозы до -5-6 градусов днем ​​и -10-12 градусов ночью. После 15-16 декабря понемногу будет идти снег каждый день, а 20-22-го числа на Украину могут обрушиться настоящие снегопады. Мороз тоже будет крепчать до -12-15 градусов ночью и до -6-8 градусов днем, сообщает "Сегодня" со ссылкой на синоптиков.

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В южных областях температурного минуса не должно быть до 18-20 декабря. Но осадки там будут более неприятными, чем в других регионах: пройдут дожди с мокрым снегом, сопровождаемые морозами и гололедом.

После 25 декабря осадки прекратятся, постепенно начнет теплеть. Ближе к концу месяца снова ожидается усиление морозов, а 30 декабря - даже обещают снегопад. А значит, есть надежда встретить Новый год "по-зимнему".

Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет так же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.