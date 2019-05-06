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понедельник, 06 мая 2019 20:24

Будет ли реванш после победы Зеленского

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Будет ли реванш после победы Зеленского
Михаил Басараб: "избиратели Владимира Зеленского - не слепые овцы. Среди них много тех, кто первыми будут противодействовать своевольным действиям власти". Фото: Сергей Старостенко

Украинское государство держится на обществе. 70 процентов проукраинских граждан будут предохранителем от реванша.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Михаил Басараб.

"План капитуляции, который был скрыт в Минских договоренностях, не реализовали именно из-за настроения людей. Если команда Зеленского думает, что получили карт-бланш на свертывание всех достижений Украины, наступление на язык, она очень ошибается. Избиратели Владимира - не слепые овцы. Среди них много тех, кто первыми будут противодействовать своевольным действиям такой власти", - считает эксперт.

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Он отмечает, что половина мужчин до 50 лет готовы отстаивать свое государство с оружием в руках, показало исследование Центра Разумкова.

"Половина женщин готовы активно участвовать в движении сопротивления волонтерами. Каждая десятая женщина до 50 лет готова с оружием воевать за Украину. В готовности воевать за свое государство - среди украинцев один из самых высоких показателей в Европе. Это - весомый предохранитель, чтобы власть не пренебрегала интересами государства", - добавляет политолог.

Полное интервью с Михаилом Басарабом читайте в журнале "Країна" от 2 мая.

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