Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией

Михаил Гончар: Перед подписанием соглашения о транзите Газпром очень нервничал. Пытался задействовать политические переговоры формата Путин - Зеленский, и ему это удалось. На корпоративном уровне Газпром не имел никаких козырей против Нафтогаза. Зато украинцы имели потенциально выигрышные иски на общую сумму более 12 миллиардов долларов. Из них несколько миллиардов были гарантированы. Нафтогаз согласился на декабрьское соглашение. Оно было ограниченным успехом. Могли бы достичь больше. Фото: Тарас Подолян

Украинский Нафтогаз выбрал правильную тактику - пытается создать проблемы для российского Газпрома по всем направлениям. Готовит несколько новых исков в международные суды и планирует обратиться в Антимонопольный комитет Европейского Союза. Россияне же сейчас в трудном положении, поэтому вынуждены вести себя более осторожно и взвешенно.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил ГОНЧАР.

В Facebook Юрий Витренко написал, что Нафтогаз продолжает судиться с Россией за потерянные активы в Крыму после оккупации полуострова. Почему этот иск не подпадает под декабрьское соглашение между Газпромом и Нафтогазом, согласно которому все судебные претензии должны быть аннулированы?

- Вопрос крымских активов и собственности Нафтогаза на шельфе Черного моря не попадает в разряд тем, касающихся транзита. Его через Крым не было. Поэтому это отдельный кейс, не подпадающий под соглашение об аннулировании претензий, - говорит Михаил Гончар. - Газовый вопрос российская сторона при безвольном подходе украинской вытащила на самый высокий политический уровень в Париже во время встречи в "нормандском формате". Но если уж согласились на это, то тогда с нашей стороны стоило поднять тему крымских активов и их возвращения Украине.

Почему тогда об этом не говорили?

- Похоже на то, что Зеленский покорно действовал по российскому алгоритму и не поднимал вопрос Крыма вообще. Поэтому и вопрос крымских и шельфовых активов Нафтогаза не попал 9 декабря в переговорный формат из-за соглашательской позиции политического руководства государства. Теперь Нафтогаз имеет возможность вновь поднять эту тему. Причем он действует полностью в правовом контексте. Может через судебные механизмы требовать компенсации убытков от России или полного возврата своей собственности, которая была в Крыму и исключительной морской экономической зоне до момента оккупации.

В этом иске речь идет о 8 миллиардах долларов. Почему именно такая сумма, она объективна? Каковы шансы, что РФ выплатит ее Нафтогазу?

- Прежде чем говорить о каких-либо выплатах, надо сначала выиграть судебный иск. Это будет совершенно другая процедура и алгоритм, чем в Стокгольмском арбитраже. Более того, этот иск Нафтогаза будет рассматривать другая инстанция - Международный арбитражный суд в Гааге. Суд уже признал свою юрисдикцию по этому делу. Сложность заключается в том, что наш случай беспрецедентный. С точки зрения справедливости, позиции Нафтогаза выигрышные. Но с юридической стороны, ситуация может выглядеть иначе. Не знаем, как долго продлится процедура рассмотрения. Но в любом случае то, что Нафтогаз поднял этот вопрос, несмотря на соглашательскую позицию политического руководства государства, - положительно.

Дополнительной сложностью в этой ситуации является то, что не Газпром захватил имущество Нафтогаза. Это сделало государство Россия

Сумма в восемь миллиардов достаточно велика. Отражает активы, которые Нафтогаз имел на полуострове и в исключительной морской экономической зоне Украины. Это имущество дочерних компаний - "Черноморнефтегаза", "Укртрансгаза", "Укргаздобычи", "Укртранснафты", ДК "Газ Украины". Указанные активы не такие большие, по сравнению с тем, что есть на материковой Украине. К оценке ущерба Нафтогаз привлекал экспертов, поэтому сумма, думаю, верифицированная.

Учитывая достижения Нафтогаза в Стокгольме, имеем достаточно неплохие шансы получить компенсацию за утраченное имущество. Украинская компания ведет себя довольно решительно. В то же время дополнительной сложностью в этой ситуации является то, что не Газпром захватил имущество Нафтогаза. Это сделало государство Россия. Разные субъекты иска. Газпром, Роснефть как государственные российские компании стоят в стороне от крымских активов, так как прекрасно понимают, что в случае их инкорпоратизации они автоматически попадают под санкционный режим.

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Нафтогаз также готовится подать новые жалобы против российского Газпрома в Антимонопольный комитет Европейского Союза. Какие проблемы это должно решить?

- Этот тоже непростой случай. Но алгоритм действий и цель полностью адекватны. Украинская компания хочет разблокировать возможность импорта центрально-азиатского газа через территорию РФ. Вторая причина - Нафтогаз хочет получить возможность импорта газа от независимых добытчиков. Сейчас они не имеют выхода на европейский рынок. Газпром создал газотранспортную монополию. Газпром блокирует доступ к экспортной трубе для других компаний, таких как "Роснефть" или "Новатэк". В ЕС газ также поставляет только он. Нафтогаз хочет изменить положение вещей и имеет определенные шансы на успех. Все это в интересах не только Украины, но и всего Европейского Союза.

Даже если в этом деле Нафтогаз потерпит неудачу, эта стратегия правильная - создать как можно больше проблем для Газпрома по всем направлениям деятельности.

Нам удается эта стратегия? В каком состоянии сейчас находится Газпром?

- Далеко не в лучшем. Имеет уязвимое положение на европейском рынке. Третий год подряд расходы Газпрома превышают поступления. Сказывается одновременная реализация трех затратных проектов - "Северного потока-2", "Турецкого потока" и газопровода "Сила Сибири". Проекты чрезвычайно затратные, а цены на газ постоянно снижаются, что делает их окупаемость довольно проблематичной.

В 2008 году, перед обвалом нефтяных цен, россияне утверждали, что капитализация Газпрома достигнет одного триллиона долларов в 2015 году. Капитализация Газпрома сейчас довольно низкая - 85 миллиардов долларов США. Для сравнения: государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco имеет капитализацию 1,7 триллиона долларов.

Также Нафтогаз готовится к новым судебным спорам с Газпромом в Стокгольмском арбитраже по долгам компании "РосУкрЭнерго", которая в свое время была посредником в отношениях между Газпромом и Нафтогазом. Чего хотим достичь в рамках этого процесса? Какие шансы, что он будет успешным?

- Вопрос здесь в том, что "Росукрэнерго" больше не существует. Эта компания ликвидирована, она была зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг. В 2010 году состоялся судебный процесс, который обошелся Нафтогазу в 12,1 миллиарда кубометров. Украинская компания якобы незаконно экспроприировала их в "Росукрэнерго". Нафтогаз компенсировал РУЭ этот газ по решению арбитража. Это решение было в пользу РУЭ, потому что Нафтогаз не защищался в суде. После этого владельцы - Газпром и его партнеры Фирташ с Фурсиным - ликвидировали ее, распределив между собой дивиденды.

"РосУкрЭнерго" - просто еще один зарубежный счет Газпрома

Сложность этого дела заключается в доказывании, что субъект, которого уже не существует, был частью Газпрома. Очевидно, стратегия Нафтогаза будет базироваться именно на этом. Бывший руководитель Нафтогаза Олег Дубина как-то сказал, что "РосУкрЭнерго" - просто еще один зарубежный счет Газпрома. Если Нафтогазу удастся это доказать, то сможет требовать компенсацию именно от российской материнской компании РУЭ. Газпром будет вынужден либо вернуть нам те 12,1 миллиарда кубов, или же заплатить в денежном эквиваленте.

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Нафтогаз планирует международный арбитраж в городе Цюрих по новому транзитному контракту. Какие здесь претензии предъявляем России?

- Нафтогаз в рамках декабрьской сделки аннулировал иски, которые были на тот момент. Таким образом отказался от 12,2 миллиарда долларов претензий по действующему в то время транзитному контракту. Но это не значит, что Украина не может предъявлять претензии по транзиту вообще. Витренко говорит уже о новом контракте. Он не обнародован публично и не может быть обнародован. Вероятно, юристы видят там какие-то неадекватные вещи. Будут пытаться их изменить и обжаловать в Цюрихе. Именно этот город определен для рассмотрения спорных вопросов по шведскому праву. Но следует обратить внимание, что речь не идет о подаче иска, а лишь об изучении возможности.

По каким именно спорным моментам может судиться Нафтогаз?

- Речь может идти о попытке исправить дискриминационные положения, которые не соответствуют европейскому праву. В газовой сфере оно уже является частью украинского законодательства. Например, возможность для европейских клиентов брать газ прямо на российско-украинской границе. Нафтогаз таким образом транспортировал бы в ЕС уже европейский, а не российский газ. В декабрьском договоре по транзиту в значительной степени сохранилась старая практика. Мол, российский газ передается европейским клиентам украинской стороной только на западной границе Украины. Очевидно, Витренко хочет изменить этот подход и обеспечить возможность выбора для европейских компаний, чтобы они могли выбирать, где именно получать газ.

Витренко пишет, что перед судами будут пытаться договориться с РФ. Удастся?

- Это обычная практика. Когда исковое заявление попадает в суд, стороны еще могут решить вопрос между собой. Если это успешно, просто ставят в известность арбитраж, что нашли компромисс. В таком случае судебное разбирательство не нужно. Украина своими исками хочет заставить Газпром быть более сговорчивым. Если не удастся, дело будет рассматривать суд.

Перекрытие транзита ударит в первую очередь по самому Газпрому

Перед подписанием соглашения о транзите Газпром очень нервничал. Пытался задействовать политические переговоры формата Путин - Зеленский, и ему это удалось. На корпоративном уровне Газпром не имел никаких козырей против Нафтогаза. Зато украинцы имели потенциально выигрышные иски на общую сумму более 12 миллиардов долларов. Из них несколько миллиардов были гарантированы. Нафтогаз согласился на декабрьское соглашение. Оно было ограниченным успехом. Могли бы достичь больше. Это вина не столько Нафтогаза, сколько политического руководства Украины. Оно своим некомпетентным вмешательством сыграло на руку России. Единственное, что тогда получил Нафтогаз, это выплата 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Россия должна была это сделать. К тому же по всему миру украинская компания поарестовывала их имущество. Теперь Нафтогаз создает новые проблемы для Газпрома.

Не могут россияне, "обидевшись" на Нафтогаз, перекрыть транзит через Украину?

- Нас не должно волновать, обидятся ли россияне. Они не смогут перекрыть транзит. Если бы была такая возможность, уже сделали бы. Такое перекрытие транзита ударит в первую очередь по самому Газпрому. На фоне теплой зимы и все еще наполненных европейских газохранилищ покупка российского топлива происходит в небольших количествах. Каждый второй кубометр газа идет в Европу через украинскую ГТС. Россия не может позволить себе отказаться от половины выручки, перекрыв транзит. Если бы достроили газопровод в обход Украины "Северный поток-2", сразу сделали бы это. Но ситуация с этим проектом подвисла благодаря санкциям США. Поэтому россияне вынуждены вести себя взвешенно.

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В Нафтогазе хотят использовать новый транзитный контракт для привлечения финансирования инвестиционных проектов. Речь идет о так называемой секьюритизации, за счет чего можно привлечь инвестиционные деньги. Что это означает на практике? Что даст Нафтогазу?

- Речь идет о том, чтобы вывести Нафтогаз на IPO (первичное публичное предложение - первая публичная продажа акций компании. - Gazeta.ua). Какую-то часть акций компании продать на фондовой бирже. Полученные деньги использовать для инвестирования в собственную газодобычу. Председатель правления Андрей Коболев говорит, что можно продать половину Нафтогаза. Вряд ли это правильное решение в наших реалиях. Олигархический паразитарный капитал может сильно ухудшить ситуацию. Если процесс продажи акций Нафтогаза начнется, не факт, что его позволят завершить тем, кто был инициатором и имел благие намерения. Нафтогаз могут просто растянуть. Далеко не всегда частные инвестиции являются панацеей. Видим это на примере "Укрнафты". Ее тоже продали наполовину. И на протяжении последних 15 лет все показатели этой компании только падали. Вдвое сократилась добыча нефти и втрое - добыча газа. Частная олигархическая группировка вместо того, чтобы инвестировать в компанию, начала просто выкачивать из нее остаточные ресурсы, а деньги выводить в офшоры.

Идея Витренко имеет право на существование. Но надо начинать с малого. Можно продать несколько процентов акций. Посмотреть, чего стоит Нафтогаз в оценке фондового рынка. Для этого надо несколько лет готовиться.

21 декабря правительство опубликовало протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации по газу. В документе прописаны пакетные договоренности, которые включают продолжение транзита газа на следующие 5 лет и урегулирование судебных претензий между сторонами.