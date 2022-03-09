Будем привлекать депутатов, министров и пропагандистов РФ к ответственности - Венедиктова

Ирина Венедиктова рассказала о деятельности международных судов по иску Украины против России. Фото: скриншот с видео

Аналога такой войны, которую начала Российская Федерация против Украины, нет.

Сейчас проводят консультации с экспертами, организовывавшими трибунал и принимавшими в них участие. Они говорят, что такого еще не было. Украина имеет уникальный в плохом смысле опыт, отметила генпрокурор Ирина Венедиктова на пресс-конференции сегодня, 9 марта. Об этом сообщает Gazeta.ua.

"Генеральные прокуроры других стран профессионально и по-человечески нас поддерживают. Основание для открытия уголовных производств разные. Наличие переселенцев - одно из возможных. Украина имеет уникальный в плохом смысле опыт такой войны. Но с другой стороны, пожалуй, это задача нашей нации. Мне стыдно это говорить, но международное право не работает", – сказала она.

Венедиктова отметила, что в Гааге есть два суда, занимающихся делом иска Украины против России.

"Суд ООН, который мы смотрим с понедельника, и МКС (Международный уголовный суд. - Gazeta.ua). Украина не является страной-участницей Римского устава. А это основа, на которой стоит МКС. Но тем не менее 39 стран за нас это сделали – они обратились к МКС. Сейчас только началось расследование. Офис генерального прокурора Украины сотрудничает с офисом прокурора МКС очень давно. Мы еще по результатам событий 2014 года сделали более 20 тысяч заявлений туда. И у нас отработан механизм сотрудничества", - подчеркнула генпрокурор.

Россия и Украина не являются странами-участницами Римского устава, подчеркнула она.

"Поэтому эти преступления агрессии не сможет МКС рассмотреть, а для нас это самое главное. Поэтому стоит вопрос о создании возможного специального трибунала", - добавила.

Разница между судом ООН и МКС состоит в том, что ООН – это между государствами, а МКС – в отношении физических лиц.

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"Насколько быстро будет решение - сложно сейчас говорить, потому что это будет предвзятость. Быстро не будет. Но мы будем делать все, чтобы привлечь конкретных физических лиц к ответственности. У нас сейчас есть два магистральных дела. Уже есть сотни таких, которые происходят по факту убийства, ранения, разрушения гражданских инфраструктур и т.д.", - сказала Венедиктова.

В одном из магистральных дел по агрессии РФ - 40 подозреваемых и четыре известных пропагандиста.

"Мы будем привлекать до тысячи таких людей - депутатов, министров, руководителей всех участвовавших органов. Все понесут ответственность, их будет очень много. К этому делу относят и тех, кто активно агитировали за войну, которые разжигали воронь, которые тем самым посягали на территориальную целостность Украины. У нас таких сейчас четыре – Басков, Газманов, Канделаки и Михалков. Сейчас работаем над следующим", – сообщила генпрокурор.

Вторая магистральная касается дела против Республики Беларусь.

"Ведь помните первые дни войны. Были определенные факты, которые дали нам основания начать внедрение", - добавила Венедиктова.

Украина поддерживает инициативу создать международный процесс над РФ по типу Нюрнбергского трибунала за действия ее армии во время агрессивной войны против Украины. Российские террористы продолжают совершать преступления гражданскому населению, обстреливать жилые кварталы, АЭС, разрушать критическую инфраструктуру. В Международном суде в Гааге 7 марта началось слушание по иску Украины против России. Представители Москвы на заседание не явились. Глава суда, американская судья Джоан Э. Донохью, заявила, что Россия сообщила трибуналу, что не намерена участвовать в устном судебном заседании, которое должно длиться два дня.