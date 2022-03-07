Как над нацистами: МИД поддержал идею создания для России трибунала

Такой процесс уже происходил в истории – Нюрнбергский трибунал над нацистами. Фото: Дмитрий Кулеба / Facebook

Украина поддерживает инициативу создать международный процесс над РФ по типу Нюрнбергского трибунала за действия ее армии во время агрессивной войны против Украины.

Российские террористы продолжают совершать преступления гражданскому населению, обстреливать жилые кварталы, АЭС, разрушать критическую инфраструктуру, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Учитывая беспрецедентный за более чем 80 лет характер неспровоцированной агрессии и отсутствие соответствующих международно-правовых механизмов для привлечения Российской Федерации и ее руководства к ответственности за столь тяжкое преступление против человечества, я поддержал инициативу международного научного сообщества по созданию специального Трибунала по рассмотрению дела о преступлении. против Украины. Участие в его создании примет коалиция государств. Украина в это время проводит сбор всех доказательств, касающихся преступления агрессии против нее, и благодарна своим партнерам за готовность поддержать эту работу", - сказал Кулеба.

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Он также добавил, что в мировой истории был случай международного правосудия — Нюрнбергский трибунал для привлечения к ответственности руководства нацистской Германии, основы которого заложили 9 государств еще в начале 1942 года.

"Я благодарен ведущим специалистам по международному праву, разработавшим проект Декларации и Заявления с призывом к созданию специального Трибунала для наказания руководства Российской Федерации за преступление агрессии против Украины. Украина полностью поддерживает эту инициативу, а Министерство иностранных дел Украины уже начало работу над ее воплощением" , – отметил глава МИД.

Он отметил, что этот механизм не заменяет, а дополняет существующие дела против РФ за военные преступления и преступления против человечности, расследуемые в Международном уголовном суде, а также инициированные Украиной процессы в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека.

В Международном суде в Гааге 7 марта началось слушание по иску Украины против России. Представители Москвы на заседание не явились.