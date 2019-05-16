Бросить курить помогла обида

Даниэлю Солодчику 28 лет. Родился и живет в Харькове. По специальности правовед. С 2016 занимается предпринимательством. Фото: Виктор Фоменко

Обожаю себя мучить. Испытания и челлендж - это для меня.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал предприниматель Даниэль Солодчик. Рассказал, как 8 лет назад бросил курить.

"До этого бросал много раз, перечитал кучу книг - без толку. Получилось вопреки здравому смыслу - после того, как бросил курить мой одногруппник. Он ходил и всем рассказывал, как он хорошо себя чувствует и какой он молодец. И все его поддерживали. Мне стало обидно: он смог бросить, а я нет. И это сработало ", - сказал он.

"Полгода я брал пачку сигарет и вместе с зажигалкой выбрасывал в мусорник. И таких пачек были десятки. Несколько раз мне снился сон, что я покурил. Однажды он был настолько реалистичным, что я не мог понять: это было во сне или наяву? Пришлось перезванивать знакомым и уточнять: курил или нет? Никаких замен у меня не было - все на силе воли ", - добавил мужчина.

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Даниэлю Солодчику 28 лет. Родился и живет в Харькове. По специальности правовед. С 2016 занимается предпринимательством: держит кафе и два продмагазина. Председатель общественной организации "Примусь чиновника працювати". Любит читать инструкции: "Любой вопрос можно решить, если знать систему".

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