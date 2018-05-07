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понедельник, 07 мая 2018 10:34

Бронзового Ленина продают за полмиллиона гривен

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Демонтированный памятник советскому политику Владимиру Ленину выставили на аукцион. Стартовая цена – 522,5 тыс. грн.

Соответствующий лот появился на странице Prozorro. Памятник пытается продать Управление жилищно-коммунального хозяйства Изюмского городского совета Харковской области.

"Скульптура отлита из бронзы творческим объединением "Художник", г. Киев. Высота скульптуры в полный рост – 3,75 м. Надпись на памятнике отсутствует", – говорится в описании лота.

Аукцион продлится до 17 мая.

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Автор: prozorro
  Демонтирован памятник Ленину продают на аукционе за полмиллиона гривен
Демонтирован памятник Ленину продают на аукционе за полмиллиона гривен

В конце февраля - начале марта 2014 года на Украине демонтированы десятки памятников Ленину, в т.ч. главные областные монументы в Житомире, Днепропетровске, Николаеве, Чернигове, Кировограде, Херсоне и Полтаве. В июле-августе 2014 года демонтаж памятников Ленину продолжился в южных и восточных областях Украины - в том числе Донецкой и Луганской, в конце сентября был снесён памятник в Харькове.

21 мая 2015 года вступил в силу закон о запрете пропаганды коммунистического режима в Украине (Закон о декоммунизации). Согласно закону все памятники Ленину и другим государственным деятелям советского периода должны быть демонтированы в течение 6 месяцев.

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Дата
07
мая

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