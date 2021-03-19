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суббота, 20 марта 2021 00:01

"Британский" штамм Covid-19 уже гуляет по стране - МОЗ

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&quot;Британский&quot; штамм Covid-19 уже гуляет по стране - МОЗ
В Украине уже есть "британский" штамм коронавируса. Фото: Reuters

Новый "британский" штамм коронавируса подтвердили еще в Киеве и трех областных центрах.

"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные Института эпидемиологии, он обнаружен в городе Киеве, Днепре, Львове и Харькове", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Этот штамм коронавируса втрое заразнее и опаснее других, поскольку поражает не только легкие инфицированного. Украину ждет "напряженная ситуация" по заболеваемости Covid-19.

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"Британский" штамм коронавируса подтвердили уже в 118 странах мира. Прикарпатье стало первым регионом Украины, где подтвердили "британский" штамм.

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