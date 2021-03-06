Британия будет строить для Украины ракетные катера

Строительство пройдет в рамках подписанного между двумя странами меморандума. Фото: Reuters

Великобритания займется проектированием и строительством ракетных катеров для Украины.

Об этом рассказал атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Украине Тим Вудс.

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"Эти катера будут оригинальными и будут иметь длину от 50 до 65 м. На них планируют установить артиллерийские системы и ракеты", - отметил он.

По словам атташе, пока кораблестроительные компании изучают вопрос того, что за противокорабельные ракеты будут установлены на катера - малой дальности или большой.

Строительство первого катера должно начаться в начале 2022 года.

В этом году Государственная пограничная служба ожидает получить еще 10 вертолетов Airbus Н125. Новые вертолеты в 4-5 раз более экономичны по сравнению с Ми-8, которые есть на вооружении ведомства.