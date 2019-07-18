Brexit изменит отношения между Британией и Шотландией - Померанцев

Питер Померанцев: "В Британии надо изменить всю политическую систему"

Brexit - это трагедия для Великобритании, считает британский журналист, писатель Питер Померанцев.

Об этом он сказал в интервью журналу "Країна". В аналитическом центре при Лондонской школе экономики исследует пропагандистские воздействия в разных странах.

"Должен теперь больше работать. Для всех, кто исследует пропаганду, это золотой век. Под нами в университете есть отдел медиакоммуникаций. Ранее все немного издевались над ними: мол, ненастоящий предмет. Теперь они - звезды".

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Тереза ​​Мэй ушла с должности, потому что потеряла поддержку своей партии, считает эксперт.

"Наверное, лучший дипломат не смог бы объединить парламент. Потому невозможно понять, как они принимают решения. Страна не в состоянии выразить то, что она думает".

Главной внутренней проблемой Англии в политике всегда были отношения с Европой, добавил он.

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"Мы формируем свою идентичность как неевропейцы. При этом близкие отношения с Европой неизбежны. Такая семейная трагедия. Начиная с завоевания Британии римлянами и норманнами, все социальные кризисы связаны с отношениями с Европой. Это - лишь новый повтор. Трагедия в том, что этого нельзя избежать - можно только сгладить или уменьшить. Быстро это не закончится. Будет распадаться и собираться. Будут моменты подъема и падения."

Правительство Шотландии заявило, что в случае реализации сценария Brexit организует второй референдум за независимость. Это неизбежно, говорит Померанцев:

"Это - новая стадия отношений между Англией и Шотландией, Северной Ирландией. В государстве надо изменить всю политическую систему, чтобы была пропорциональной и реально представляла общество (в Британии преимущество на выборах имеют лейбористская и консервативная партии. - Країна). Посмотреть всю базовую структуру наших политических контрактов. Это - положительный вариант развития событий. В Шотландии крупнейшая партия - против существования Великобритании. Используют любой шанс, чтобы осуществить свою мечту стать независимыми."

Полное интервью с Питером Померанцевым читайте в журнале "Країна" от 12 июля.