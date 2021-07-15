Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины

Бельгийский костел святой Гертруды заиграл колоколами гимн Украины, таким образом почтив нашу страну.
Видео сначала появилось на странице Ukraine is open in to the world, а затем разошлось сетью.
Пользователи увлеклись мелодией, назвав ее божественной.
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Костел расположен в городе Нивель. Старинный храм входит в семи чудес бельгийского города. Его еще называют "Башня без гвоздей".
На поле в селе Александровка Бориспольского района Киевской области создали самый большой герб Украины, длиной в 275 м. Его высеяли с помощью инновационных технологий точного земледелия. Для этого использовали 406 270 семян кукурузы.
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