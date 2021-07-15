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четверг, 15 июля 2021 18:47

Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины

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Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины
Бельгийский костел святой Гертруды заиграл колоколами гимн Украины. Фото: sergeyurich.livejournal.com

Бельгийский костел святой Гертруды заиграл колоколами гимн Украины, таким образом почтив нашу страну.

Видео сначала появилось на странице Ukraine is open in to the world, а затем разошлось сетью.

Пользователи увлеклись мелодией, назвав ее божественной.

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Костел расположен в городе Нивель. Старинный храм входит в семи чудес бельгийского города. Его еще называют "Башня без гвоздей".

На поле в селе Александровка Бориспольского района Киевской области создали самый большой герб Украины, длиной в 275 м. Его высеяли с помощью инновационных технологий точного земледелия. Для этого использовали 406 270 семян кукурузы.

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