Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины

Бельгийский костел святой Гертруды заиграл колоколами гимн Украины. Фото: sergeyurich.livejournal.com

Бельгийский костел святой Гертруды заиграл колоколами гимн Украины, таким образом почтив нашу страну.

Видео сначала появилось на странице Ukraine is open in to the world, а затем разошлось сетью.

Пользователи увлеклись мелодией, назвав ее божественной.

Костел расположен в городе Нивель. Старинный храм входит в семи чудес бельгийского города. Его еще называют "Башня без гвоздей".

