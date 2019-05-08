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среда, 08 мая 2019 14:40

Бортпроводнице для срочной пересадки костного мозга нужно 97 тыс. евро

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Автор: Фото предоставлено Ириной Григорьевой
  45-летняя Ирина Григорьева из Киева лечит лейкемию
45-летняя Ирина Григорьева из Киева лечит лейкемию

45-летняя Ирина Григорьева из Киева лечит лейкемию. Находится в одной из клиник Турции. Проходит обследование на возможность пересадки костного мозга от родственного донора. Операция стоит от 97 тыс. евро.

"Я работала бортпроводницей и руководителем этой службы в одной авиакомпании. В феврале 2016-го обнаружили рак груди. Прошла курс лечения, и все было хорошо. Продолжила работать в государственном предприятии "Украэрорух". В феврале этого года обнаружили лейкемию.

Этот месяц для меня ужасен. Врачи говорят, что нужна пересадка костного мозга. Мы обратились во многие зарубежные клиники. Откликнулось 2, одна выставила счет на 200 тысяч долларов, другая - вдвое дешевле. Мы выбрали последнюю.

В клинике делают расширенное обследование костного мозга. После будет консультация профессора по идентификации возможного родственного донора. Стоимость операции составляет 97 тысяч евро. Деньги нужны до 30 мая. Если трансплантация будет от родственного донора, то операция обойдется дешевле. Но это станет известно через 2 недели.

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Врачи дают все шансы на выздоровление. Пришло еще одно предложение от другой турецкой клиники. Они предлагают лечение за 125 тысяч евро. Я обращаюсь за помощью к неравнодушным людям, самим нам нужную сумму не собрать.

Я совершенно не готова покинуть этот мир. Сама никогда не перестану благодарить всех, кто мне помогал и поможет. Всем людям желаю крепкого здоровья", - говорит Gazeta.ua Ирина Григорьева.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7427 0067 3605 (Григорьева Ирина Анатольевна).

Автор: Любовь КАРНАРУК
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