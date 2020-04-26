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Борщ доставляли вертолетом: что ели летчики во время ликвидации катастрофы на ЧАЭС

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Автор: фото предоставлено Александром Кононовым
  Александр Кононов обеспечивал безопасность полетов по конкретным маршрутам - курс, скорость и высота, чтобы не столкнулись экипажи в воздухе
Александр Кононов обеспечивал безопасность полетов по конкретным маршрутам - курс, скорость и высота, чтобы не столкнулись экипажи в воздухе

Сегодня проходят 34 годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Ее последствия ликвидировали целом 600 тысяч человек.

"Приказ ехать в Чернобыльскую зону в составе авиационной группы получил в середине августа. Вылетели туда вертолетом из Борисполя. Приземлились в 10 километрах от реактора. Я обеспечивал безопасность полетов по конкретным маршрутам - курс, скорость и высота, чтобы не столкнулись экипажи в воздухе. Одновременно в воздухе находилось 11 самолетов. При мне аварий не было", - рассказывает Gazeta.ua военный Александр Кононов, заместитель председателя общественной организации" Ветеранов-ликвидаторов на ЧАЭС и членов их семей Винницкой области.

Авария произошла осенью. Военный вертолет потерпел крушение 2 октября. Во время дезактивации крыши саркофага зацепился винтом за трос высотного подъемного 600-тонного крана. Пилота пожалуй ослепило солнце. Может быть такое. И вертолет упал на землю. Чудом не упал в реактор. Погибли все трое членов экипажа. Ребята прошли Афганской войне, а умерли в Чернобыле. Аварию случайно снял на пленку оператор сибирской студии кинохроники Виктор Гребенюк. В память погибших там стоит обелиск. На нем высечены имена погибших - капитан Владимир Воробьев, старший лейтенант Леонид Христич и Александр Юнгкинд и прапорщик Николай Ганжук.

Автор: фото предоставлено Александром Кононовым
  Александр Кононов обеспечивал безопасность полетов по конкретным маршрутам - курс, скорость и высота, чтобы не столкнулись экипажи в воздухе
Александр Кононов обеспечивал безопасность полетов по конкретным маршрутам - курс, скорость и высота, чтобы не столкнулись экипажи в воздухе

Еду тоже доставляли вертолетом три раза в день. Это были комплексные обеды, так называемая "летная пайка".

На выбор предлагали первые два блюда. Привозили борщ по-украински и суп-харчо. На второе тоже был выбор из двух-четырех блюд - лапша, гречневая или рисовая каша, капуста тушеная. Что душа пожелает. Давали домашнюю и копченую колбасу. Дополнительно ели сыр, сметану, вареные яйца. Из напитков - молоко, кефир, компот, различные соки. Даже шоколад выдавали.

Автор: фото предоставлено Александром Кононовым
  Александр Кононов обеспечивал безопасность полетов по конкретным маршрутам - курс, скорость и высота, чтобы не столкнулись экипажи в воздухе
Александр Кононов обеспечивал безопасность полетов по конкретным маршрутам - курс, скорость и высота, чтобы не столкнулись экипажи в воздухе

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Автор: фото предоставлено Александром Кононовым
  Александр Кононов обеспечивал безопасность полетов по конкретным маршрутам - курс, скорость и высота, чтобы не столкнулись экипажи в воздухе
Александр Кононов обеспечивал безопасность полетов по конкретным маршрутам - курс, скорость и высота, чтобы не столкнулись экипажи в воздухе

Питались у вертолета по очереди, чтобы не все одновременно покидали свои рабочие места. Насыпали обеды в керамическую посуду. Давали есть даже с добавкой. Но с собой не могли взять. Это было запрещено.

История Чернобыльской АЭС началась в 1972 году. 15 августа в 11:00 торжественно залили первый кубометр бетона в фундамент энергоблока и заложили капсулу с письмом к будущим поколениям. И через 14 лет произошел взрыв, который привел к закрытию АЭС.

Под влиянием западных стран Украина в декабре 1995 года подписала Меморандум о взаимо-понимание с членами "Большой семерки" и Еврокомиссией, в котором обязалась закрыть Чернобыльскую АЭС до 2000 года.

15 декабря 2000 Чернобыльская АЭС официально прекратила производство электроэнергии. В 13:17 по приказу тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы поворотом ключа реактор 3-го энергоблока остановили навсегда.

В 2011 году Министерство чрезвычайных ситуаций Украины позволило всем посещать атомную электростанцию. Туристические поездки туда стали одними из самых популярных среди украинских и иностранцев.

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