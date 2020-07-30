Большинство украинских сел не имеют доступа к интернету

По подсчетам в целом 4,2 млн населения проживают в населенных пунктах, где нет ни одного оптического провайдера. Фото: Pixabay

В населенных пунктах, где нет ни одного работающего оптического провайдера интернета, проживают более 4 млн украицев.

То есть более 65% сел не покрыты широкополосным доступом к интернету (ШПД), сообщает Минцифры.

По подсчетам, в целом 4,2 млн населения проживают в населенных пунктах, где нет ни одного оптического провайдера. Еще 1,55 млн сельского населения не имеют возможности подключиться к оптическому интернету из-за его высокой цены. 5,75 млн украинцев не имеют возможности подключиться к качественному фиксированному широкополосному доступу к сети интернет. Результаты исследования свидетельствуют, что 17 310 населенных пунктов не покрыты качественным ШПД (65% сел и 2% городов).

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К оптическим сетям не подключены: 16 040 учебных заведений, 8163 медицинских учреждений, 3873 заведений, где оказывают услуги населению, и 33 857 учреждений культуры и спорта.

Минцифры в связи с этой информацией поставило цель: чтобы 95% сельского населения имели техническую возможность подключиться к ШПД со скоростью не менее 100 Мбит/с; 95% учреждений социальной инфраструктуры были подключены к ШПД со скоростью не менее 100 Мбит/с; 75% украинцев пользовались фиксированным интернетом - 30 Мбит/с.

Также в Минцифры рассказали об основных пунктах национальной стратегии развития ШПД: взаимодействие с госорганами в е-виде; прозрачные условия доступа к инфраструктуре; минимизация потерь операторов от краж оборудования; "открытость" стейкхолдеров телекомрынка; финансирование подключения заведений социнфраструктуры.

В министерстве посчитали, что для подключения к интернету заведений социнфраструктуры в целом нужно 5,4 млрд грн, из них 3,3 млрд - на подключение волоконно-оптическими технологиями; 2,1 млрд - на локальные сети WiFi. Деньги планируют выделять из областных бюджетов, бюджетов ОТГ и госбюджета.

Согласно исследованию Startup Ecosystem Rankings, в 2020-м Украина вошла в топ-30 технологических стран мира. В рейтинге Киев занял 32-е место среди технологических столиц.