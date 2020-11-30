Большинство украинцев считают, что власть не сможет самостоятельно справиться с Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 432
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 234
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 234
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1935
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 792
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2646
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1809
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6858
Фото
Все фото
7
6
9
7
9
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
&quot;Жить на социальную помощь бывает выгоднее, чем работать&quot; - украинка о жизни во Франции
"Жить на социальную помощь бывает выгоднее, чем работать" - украинка о жизни во Франции
Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок
Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок
Несколько регионов Украины засыпало снегом: фото и видео
Несколько регионов Украины засыпало снегом: фото и видео
Видео
Все видео
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
Карантинная афера: в сети предлагают компенсации от государства
Карантинная афера: в сети предлагают компенсации от государства
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 432
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1422
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1017
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 171
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 603
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
понедельник, 30 ноября 2020 13:24

Большинство украинцев считают, что власть не сможет самостоятельно справиться с Covid-19

  Комментировать
Большинство украинцев считают, что власть не сможет самостоятельно справиться с Covid-19
Исследование проводилось с 18 по 26 ноября среди 3020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондента. Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,9%. Фото: pixabay

Более 60% украинцев считают, что власть не сможет справиться с эпидемией коронавируса без помощи других государств.

Об этом сообщает "УНИАН".

Результаты опроса центра "Социальный мониторинг" свидетельствуют о том, что лишь 20% населения уверены, что власть сможет справиться самостоятельно с эпидемией. В то же время 17% не смогли ответить на вопрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исследование показало, откуда украинцы получают информацию

"Лишь 5-я часть (20,7%) взрослого населения считает, что Украина способна справиться с коронавирусной эпидемией без помощи других стран. Две трети - 62,3% - считают, что Украина не сможет сама справиться", - сообщила председатель правления центра Ольга Балакирева.

Опрос показал, что особых разногласий в регионах нет. Однако в восточном регионе больший процент людей, которые уверены, что Украина не сможет справиться самостоятельно.

"Самые высокие показатели относительно того, что Украина сама сможет справиться, - в западном регионе и на Донбассе", - добавила Балакирева.

73,2% украинцев считают, что события в стране развиваются неправильно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Большинство украинцев считают, что власть не сможет самостоятельно справиться с Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Выпустили альбом, рассказывающий об изоляции человека

На Кубке мира-86 Линекер играл со сломанной рукой

Метеорит ударил женщину

"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев

Нашли клад, на который претендуют четыре страны

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 19917
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 13923
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 7128
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 7056
&quot;Муж стал дальнобойщиком&quot; - украинка рассказала о работе В США
"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США
5
 Просмотров: 5229
Общество
ГБР приобрело шесть новых "Ленд Крузеров" на сумму 8 миллионов гривен
ГБР приобрело шесть новых "Ленд Крузеров" на сумму 8 миллионов гривен Просмотров: 99
Украинци рассказали, за что больше всего переживают
Украинци рассказали, за что больше всего переживают Просмотров: 45
Возле здания Зеленского установят каток
Возле здания Зеленского установят каток
7
 Просмотров: 144
Для переселенцев создают онлайн-нотариат
Для переселенцев создают онлайн-нотариат Просмотров: 45
В школах отметили годовщину советской военной операции
В школах отметили годовщину советской военной операции Просмотров: 288
Больше всего комментируют
18
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
4
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
3
Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным
2
Значительных сдвигов к миру на Донбассе нет, - Кравчук
Голосов: 54121
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть