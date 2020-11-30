Большинство украинцев считают, что власть не сможет самостоятельно справиться с Covid-19

Исследование проводилось с 18 по 26 ноября среди 3020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) методом личного интервью по месту жительства респондента. Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,9%. Фото: pixabay

Более 60% украинцев считают, что власть не сможет справиться с эпидемией коронавируса без помощи других государств.

Об этом сообщает "УНИАН".

Результаты опроса центра "Социальный мониторинг" свидетельствуют о том, что лишь 20% населения уверены, что власть сможет справиться самостоятельно с эпидемией. В то же время 17% не смогли ответить на вопрос.

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"Лишь 5-я часть (20,7%) взрослого населения считает, что Украина способна справиться с коронавирусной эпидемией без помощи других стран. Две трети - 62,3% - считают, что Украина не сможет сама справиться", - сообщила председатель правления центра Ольга Балакирева.

Опрос показал, что особых разногласий в регионах нет. Однако в восточном регионе больший процент людей, которые уверены, что Украина не сможет справиться самостоятельно.

"Самые высокие показатели относительно того, что Украина сама сможет справиться, - в западном регионе и на Донбассе", - добавила Балакирева.

73,2% украинцев считают, что события в стране развиваются неправильно.