Большинство украинцев считают, что власть не сможет самостоятельно справиться с Covid-19

Более 60% украинцев считают, что власть не сможет справиться с эпидемией коронавируса без помощи других государств.
Об этом сообщает "УНИАН".
Результаты опроса центра "Социальный мониторинг" свидетельствуют о том, что лишь 20% населения уверены, что власть сможет справиться самостоятельно с эпидемией. В то же время 17% не смогли ответить на вопрос.
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"Лишь 5-я часть (20,7%) взрослого населения считает, что Украина способна справиться с коронавирусной эпидемией без помощи других стран. Две трети - 62,3% - считают, что Украина не сможет сама справиться", - сообщила председатель правления центра Ольга Балакирева.
Опрос показал, что особых разногласий в регионах нет. Однако в восточном регионе больший процент людей, которые уверены, что Украина не сможет справиться самостоятельно.
"Самые высокие показатели относительно того, что Украина сама сможет справиться, - в западном регионе и на Донбассе", - добавила Балакирева.
73,2% украинцев считают, что события в стране развиваются неправильно.
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