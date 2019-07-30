Большие супермаркеты обязали установить общественные туалеты

С 1 августа в супермаркетах площадью 2500 кв. м и более обязательно должны быть туалеты.

Об этом заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе написал в Facebook.

Речь идет о все новые и реконструированы крупные супермаркеты. Государственные строительные нормы предусматривают обязательное наличие туалетов в крупных супермаркетах.

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Автор: Fb/lev.partskhaladze

"Расчет такой: 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект. Кабины должны быть обязательно отдельно для мужчин и для женщин, также должны быть универсальные туалеты для удобного пользования маломобильными группами населения. В таких санузлах должны быть обязательные пеленальные столики для младенцев", - говорится в сообщении.

Эти изменения позволят повысить комфорт посетителей крупных супермаркетов и гипермаркетов.

С 1 июля в Украине новые и отремонтированные парковки оснащают зарядками для электрокаров. Стандарт принят в новых государственных строительных нормах.