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понедельник, 01 февраля 2021 07:00

Больше секса и спорта - медицинский гороскоп на 1 февраля

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Больше секса и спорта - медицинский гороскоп на 1 февраля
Удачное время, чтобы записываться в спортзал или начать занятия по йоге. Фото: pixabay.com

1 февраля будет прогрессировать сколиоз. Не сидите за работой допоздна. Из-за недосыпания ухудшится самочувствие, будет подводить память. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не жалейте времени на оздоровительные процедуры, - говорит астрологиня. - Это улучшит ваше самочувствие. Удачное время, чтобы записываться в спортзал или начать занятия по йоге. Сумеете не только улучшить фигуру, но и избавиться пессимистических мыслей. Вам будет не зватать интима. Будьте откровенны с любимыми, сделайте друг другу приятно. Наслаждайтесь теми, кто рядом, любит и оберегает. Секс не только снимет усталость, но и придаст сил на весь день".

Овен

Напомнит о себе больная печень. Отдайте предпочтение постным неострым блюдам. Замените кофе на чай с целебных трав.

Телец

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Следите за колебаниями артериального давления. Дозируйте физические нагрузки.

Близнецы

Возможно появление флюса. Воспалительные процессы в деснах будут развиваться быстро. Не медлите с лечением. Посетите стоматолога.

Рак

Не позволяйте депрессивному настроения завладеть вами. Поднимитесь раньше обычного времени. Примите контрастный душ. Улыбайтесь.

Лев

Откажитесь от проведения косметических процедур на лице. Не стоит прокалывать уши. Делать татуировки опасно.

Дева

Не допускайте пересушивания волос. Поддержите его силу масками и бальзамами. Красить волосы нельзя.

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Весы

Берегите спину от чрезмерной нагрузки и ударов. Будьте осторожны во время занятий в тренажерном зале. Не поднимайте тяжелого.

Скорпион

Придерживайтесь техники безопасности при работе с острым инструментом. Доверяйте ремонт электросети специалистам. Избегайте травм.

Стрелец

Активизируйте работу сердца. Чередуйте умственный труд с физическим. Поддерживайте мышцы в тонусе. Боритесь с гиподинамией.

Козерог

Возможно повышение температуры из-за многодневного переутомления. Отложите часть дел. Примите успокаивающую ванну. Ранее ложитесь спать.

Водолей

Остерегайтесь пищевого отравления. Не покупают продуктов в сомнительных местах. Пейте очищенную кипяченую воду.

Рыбы

Не работайте долго рядом с едкими веществами. Их испарения повлечет головную боль. Есть опасность получить химические ожоги.

Астрологиня удивила прогнозом на неделю.

Автор: Gazeta.ua
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