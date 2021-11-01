Больше, чем за весь июнь: за неделю в Украине сделали 1,7 млн ​​прививок от Covid-19

В Украине за неделю сделали больше прививок против Covid-19, чем за весь июнь. Фото: ua.depositphotos.com

За последнюю неделю октября в Украине сделали 1 740 231 прививку от коронавируса.

Это больше, чем за весь июнь, сообщает Минздрав.

"За прошлую неделю сделали 1 740 231 прививку. Для сравнения, это больше, чем за весь июнь", говорится в сообщении.

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В воскресенье, 31 октября, 117 818 человек были вакцинированы от Covid-19: первую дозу вакцины получили 89 546 человек, вторую дозу – 28 272 человека.

С 24 февраля сделали 17 695 591 прививку, вакцинировали 10 245 775 человек.

Из них одну дозу вакцины получили 10 245 773 человека, полностью иммунизированы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

13 936 новых случаев Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 ноября. Среди них 905 детей и 111 медработников. В больницы попали 3 828 пациентов, не удалось спасти 298. Выздоровели – 5 885 За все время пандемии в Украине заболели – 2 936 238 человек, выздоровели – 2 442 098 человек, умерли – 68 027 пациентов.