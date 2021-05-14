Больше больных и меньше смертей: свежая Covid-статистика по Украине

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2,1 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 7562 новых больных коронавирусом, что на 749 больше, чем днем ​​ранее. Из них детей - 336, медработников - 216.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 143 448 украинцев. Умерли 47 620 пациентов, из них 287 - за последние сутки. Предыдущие два дня эта цифра достигала более 300.

Выздоровели 1 832 643 пациента, за последние сутки - 15 958. Предыдущие два дня количество выздоровлений переваливала за 19 тыс.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 681 случай / 2249 прививок;

Винницкая область - 126 случаев / 554 прививки;

Волынская область - 228 случаев / 884 прививки;

Днепропетровская область - 487 случаев / 1222 прививки;

Донецкая область - 445 случаев / 1244 прививки;

Житомирская область - 211 случаев / 989 прививок;

Закарпатская - 105 случаев / 1337 прививок;

Запорожская область - 301 случай / 705 прививок;

Ивано-Франковская область - 186 случаев / 1339 прививок;

Киевская область - 301 случай / 944 прививки;

Кировоградская область - 127 случаев / 314 прививок;

Луганская область - 186 случаев / 557 прививок;

Львовская область - 350 случаев / 1384 прививки;

Николаевская область - 285 случаев / 471 прививка;

Одесская область - 368 случаев / 984 прививки;

Полтавская область - 325 случаев / 926 прививок;

Ровенская область - 357 случаев / 944 прививки;

Сумская область - 249 случаев / 422 прививки;

Тернопольская область - 200 случаев / 896 прививок;

Харьковская область - 665 случаев / 649 прививок;

Херсонская область - 250 случаев / 34 прививки;

Хмельницкая область - 334 случая / 1037 прививок;

Черкасская область - 449 случаев / 468 прививок;

Черновицкая область - 95 случаев / 478 прививок;

Черниговская область - 251 случай / 556 прививок.

Вся Украина перешла в желтую зону карантина. Накануне туда с оранжевой зоны перевели Николаевскую и Черкасскую области. Сейчас нет ни одного региона, где были бы превышены показатели Covid-19.