Больше больных и меньше смертей: свежая Covid-статистика по Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 7562 новых больных коронавирусом, что на 749 больше, чем днем ранее. Из них детей - 336, медработников - 216.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 143 448 украинцев. Умерли 47 620 пациентов, из них 287 - за последние сутки. Предыдущие два дня эта цифра достигала более 300.
Выздоровели 1 832 643 пациента, за последние сутки - 15 958. Предыдущие два дня количество выздоровлений переваливала за 19 тыс.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 681 случай / 2249 прививок;
Винницкая область - 126 случаев / 554 прививки;
Волынская область - 228 случаев / 884 прививки;
Днепропетровская область - 487 случаев / 1222 прививки;
Донецкая область - 445 случаев / 1244 прививки;
Житомирская область - 211 случаев / 989 прививок;
Закарпатская - 105 случаев / 1337 прививок;
Запорожская область - 301 случай / 705 прививок;
Ивано-Франковская область - 186 случаев / 1339 прививок;
Киевская область - 301 случай / 944 прививки;
Кировоградская область - 127 случаев / 314 прививок;
Луганская область - 186 случаев / 557 прививок;
Львовская область - 350 случаев / 1384 прививки;
Николаевская область - 285 случаев / 471 прививка;
Одесская область - 368 случаев / 984 прививки;
Полтавская область - 325 случаев / 926 прививок;
Ровенская область - 357 случаев / 944 прививки;
Сумская область - 249 случаев / 422 прививки;
Тернопольская область - 200 случаев / 896 прививок;
Харьковская область - 665 случаев / 649 прививок;
Херсонская область - 250 случаев / 34 прививки;
Хмельницкая область - 334 случая / 1037 прививок;
Черкасская область - 449 случаев / 468 прививок;
Черновицкая область - 95 случаев / 478 прививок;
Черниговская область - 251 случай / 556 прививок.
Вся Украина перешла в желтую зону карантина. Накануне туда с оранжевой зоны перевели Николаевскую и Черкасскую области. Сейчас нет ни одного региона, где были бы превышены показатели Covid-19.
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