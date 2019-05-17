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пятница, 17 мая 2019 18:25

"Большая часть стран-членов ПАСЕ склонна пойти на компромисс с Россией" - Сушко

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&quot;Большая часть стран-членов ПАСЕ склонна пойти на компромисс с Россией&quot; - Сушко
Александр Сушко: О автоматическом снятии санкций с России не говорится Фото: Нестеровский группа

39 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, что открывает путь для возвращения России в ПАСЕ по отдельной процедуре.

При этом в самом документе не упоминается "Россия". В нем утверждают, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.

"О автоматическом снятии санкций с России не говорится. Но это возможно в перспективе, если будет принят еще ряд решений на парламентской ассамблеи. По замыслу это должны сделать в июне. Ведь именно на этой сессии будут избирать новое руководство ПАСЕ и судей Европейского суда по правам человека. Россия угрожает не признавать эти институты, если выборы пройдут без них. Тогда российские граждане потеряют возможность находить защиту в этом суде. Окончательного ясности пока нету. Изменения вводят дополнительную процедуру, но не отменяют предыдущие. Ключевым станет голосование в ПАСЕ. Сейчас формируется предложение, которое может устроить большее количество депутатов. В прошлый раз тоже готовились серьезные решения по отмене санкций, но они не находили поддержки в сессионном зале ПАСЕ ", - говорит исполнительный директор международного фонда" Возрождение " Александр Сушко.

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Делегации всех государств-членов смогут принять участие в следующей июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Разработают дополнительную процедуру наказания государств-нарушителей.

"Русские хотят восстановить полномочия, чтобы использовать ПАСЕ, как средство своего политического давления на Европу и Украину. Им нужна эта дипломатическая победа. Вопрос о снятии санкций впервые поставили еще в 2016 году. Они все время борются. Шантажировали Совет Европы, что они полностью выйдут из этой организации, и их граждане потеряют возможность защищать себя через Европейский суд. На многих это подействовало. Мол это ухудшит ситуацию для россиян. Поэтому большая часть парламентариев и стран-членов склонна пойти на компромисс с Россией ", - говорит Олег сандр Сушко.

Совет Европы принял декларацию о восстановлении прав российской делегации, которые были приостановлены в связи с аннексией Крыма в 2014 году.

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