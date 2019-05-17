Совет Европы одобрил решение вернуть голос России

Совет Европы вернул России право голоса. Фото: Капитал

Совет Европы принял декларацию о восстановлении прав российской делегации, которые были прекращены в связи с аннексией Крыма 2014 года.

Министры иностранных дел 47 государств, входящих в Совет Европы большинством голосов поддержали декларацию, сообщает golos-ameriki.

"Москва заинтересована в работе в ПАСЕ, в Совете Европы, но эта заинтересованность в прикладном плане может быть реализована только на равноправной основе", - заявили российские представители.

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Российская Федерация является членом Совета Европы с 1996 года, но отношения ухудшились 2014 года после аннексии Крыма. Тогда Совет Европы приостановила право Москвы на участие в голосованиях. В ответ РФ заморозила свои ежегодные взносы в бюджет Совета Европы на сумму $37 млн.