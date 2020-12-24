Больницы Горишних Плавнив получили помощь от Ferrexpo

Компания Ferrexpo передала медицинским учреждениям Горишних Плавнив Полтавской области средства индивидуальной защиты. Медики получили защитные маски, респираторы, комбинезоны и другие товары на сумму около 4 млн грн.

Компания Ferrexpo передала медицинским учреждениям Горишних Плавнив защитные маски, респираторы, комбинезоны и другие товары

По словам городского головы Горишних Плавнив Дмитрия Быкова, приятно и важно, что компания Ferrexpo не забывает о городе и передала необходимые для медработников товары. "Какой бы сложной ни была ситуация, мы знаем, что Ferrexpo всегда подставит плечо жителям нашего города", - добавил он.

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"Все мы готовимся провести этот непростой год. В предпраздничной суете не стоит забывать, что человеческие жизни - это величайший дар. Для нас важно, чтобы врачи и другой медицинский персонал, круглосуточно, без выходных и праздничных дней спасают пациентов, чувствовали себя в безопасности. Надеемся, что в новом году мир справится с пандемией коронавируса. А пока мы делаем свой небольшой вклад в эту борьбу", - отметили в Ferrexpo.

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Компания Ferrexpo продолжает изучать потребности больниц и оперативно закрывать их в рамках своей программы помощи в борьбе с Covid-19.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной ее деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2019 году компания произвела 10,5 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.