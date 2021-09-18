Более миллиона гривен убытков: ужгородского чиновника подозревают в халатности

Чиновник нанес государству 1,1 млн убытков. Фото: rada-uzhgorod.gov.ua

Экс-чиновника городского совета Ужгорода подозревают в служебной халатности при продаже земли под имуществом Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

По данным следствия, чиновник организовал проведение земельных торгов и последующая продажа с аукциона трех земельных участков, вроде свободных от застройки.

Фактически же на них расположен декоративно-брызгальный бассейн, который является неотъемлемой частью комплекса театра.

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При формировании лота подозреваемый нарушил ряд законодательных требований и не проверил возможность включения этих земель в перечень объектов коммунальной собственности города, подлежащих продаже.

Чиновник также проигнорировал запрет проведения аукционов по землям, которые используют предприятия в сфере культуры и искусства, и требования градостроительной документации.

Такие действия подозреваемого нанесли государству более 1,1 млн грн убытков. Продолжается досудебное расследование.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение почти 7 млн гривен бюджетных средств, предназначенных для соцвыплат участникам боевых действий. К махинациям с государственными деньгами причастны должностные лица лечебных заведений и социальных учреждений столицы, а также Киевской и Тернопольской областей.