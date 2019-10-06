Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием

Активисты требуют отставки Богдана после его поста в Facebook. Фото: Politeka

Глава Офиса президента Андрей Богдан намекнул, что вече "Остановим капитуляции!" было проплачено.

Богдан показал несколько скриншотов переписок, в которых людям предлагали деньги за участие в акции. Соответствующую запись он опубликовал в Facebook.

"Скоро кто-то очень испуганный, все украденное раздаст народу", - прокомментировал Богдан.

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Участники вече "Остановим капитуляцию" резко отреагировали на заявление Богдана. Активисты требуют уволить его с должности главы Офиса президента.

"На следующей неделе мы начнем акции под Офисом президента с требованием немедленной отставки этого человека (Богдана - ред.). Этот человек такими постами провоцирует сейчас гражданский конфликт. Он провоцирует нас на конфликт.

Этот человек сейчас неизвестно чьи задачи выполняет, бросая такие заявления. Возле него сидит Портнов, который руководит уже в ручном режиме судами, который руководит ГБР ... Для нас это принципиальный вопрос.

Если Зеленский в своем ролике сказал, что он слышит нас, пусть услышит. И это не какая-то эфемерная формула, а конкретная фамилия и конкретное требование. До 14 октября мы ожидаем четкого заявления о недопустимости капитуляции, поддержки всех позиций, высказанных резолюцией нашего вече, а также отставки Богдана.

14 октября ... мы выйдем на улицы Киева и наших городов с четкими требованиями. У него есть время - неделя", - заявили они.

Біля парламенту учасники акції вимагали відставки глави Офісу президента Андрія Богдана, який опублікував допис у Facebook із нібито скріншотами переписки про те, що людей збирали на Майдан за гроші pic.twitter.com/HQdCLHFd3s — hromadske (@HromadskeUA) 6 жовтня 2019 р.

На Майдане Независимости собрались граждане, которые видят капитуляцию Украины в войне с Россией и требуют ее остановить. Акцию назвали "Вече. Остановим капитуляции". Ее устроило объединение "Движение сопротивления капитуляции".