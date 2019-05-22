Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского

Александр Кочетков: Богдан будет обеспечивать для Зеленского постепенное фактическое взятие власти. Фото: Главком

Решение назначить Андрея Богдана на должность руководителя Администрации президента достаточно предсказуемо. Владимира Зеленского на выборах массово поддержало население, но есть много тех, кто против его президентства. В органах власти так же. Верховная Рада, правительство и другие важные государственные институты проявляли определенное сопротивление по отношению к Зеленскому. Это доходило до тихого саботажа со стороны предыдущей власти. Достаточно хотя бы вспомнить баталии вокруг даты инаугурации и то, как долго депутаты оттягивали рассмотрение этого вопроса, - говорит в интервью Gazeta.ua политолог Александр Кочетков.

- Сейчас Зеленский хочет взять правление в свои руки не на бумаге, а в реальности, - объясняет эксперт. - Запустил перевыборы в парламент. Планирует провести туда как можно больше членов партии "Слуга народа" и сформировать большинство. Но этого недостаточно. Также ему надо назначить "своих" людей на ключевые государственные должности. В Администрации президента Зеленскому нужен тот, кто профессионально разбирается в нашей хитрой юридической системе. Умеет находить в ней лазейки и возможности для того, чтобы протянуть нужные президенту инициативы, не нарушая закон. Андрей Богдан является именно таким человеком. Хорошо разбирается в юридических аспектах, умеет решать проблемы. Он будет обеспечивать для Зеленского постепенное фактическое взятие власти.

Какие есть риски в этом назначении?

- Богдана небезосновательно обвиняют в сотрудничестве с олигархом Игорем Коломойским. Он - его юрист. В свое время Богдан был в партийном избирательном списке БПП. Должен был зайти в парламент. Но другие члены партии очень не хотели видеть Богдана в своих рядах именно из-за связи с Коломойским. 2016-го они для этого даже приняли поправки в закон, чтобы можно было изменить очередность депутатов в списке. Именно сотрудничество Богдана с Коломойским и является главным риском его назначения сегодня. Но в наших реалиях очень трудно найти относительно весомого чиновника, который бы не сталкивался с Игорем Валерьевичем. Поэтому нужно очень внимательно следить, чтобы интересы Коломойского не начали вылезать.

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Какова вероятность, что Богдан таки начнет лоббировать интересы Коломойского и чем это грозит государству?

- Надеюсь, что не станет. В противном случае у Владимира Зеленского будут большие внешние проблемы. Возникнет недовольство на международном уровне. В первую очередь, у нас обострятся отношения с Соединенными Штатами, которые являются важным стратегическим партнером Украины. Если это будет происходить, Андрей Богдан потеряет пост. Поэтому, надеюсь, ему хватит мудрости не играть на руку Коломойскому. А Игорю Валерьевичу - совести не обращаться к Богдану.

Сейчас много говорят, что Андрея Богдана назначили вопреки закону о люстрации. Это правда?

- Это абсолютно необъективный упрек. Еще 2015-го глава Администрации президента Порошенко Борис Ложкин сделал все необходимое, чтобы эта должность и заместители главы Администрации президента не подлежали люстрации. Поэтому Андрея Богдана вполне законно назначили.

На что распространяются полномочия Администрации президента и ее руководителя?

- Функции и обязанности Администрации президента почти не прописаны в Конституции. Там есть только намек, что глава государства имеет право создавать вспомогательные органы. Но, что именно они могут делать, а что - нет, не задекларировано. Это зависит непосредственно от президента Зеленского. Насколько он будет готов делегировать часть своих полномочий Администрации Богдана. Например, в начале первой каденции Леонида Кучмы страной фактически управлял глава его администрации Дмитрий Табачник.

Когда Зеленский выбирал главу администрации, конкуренция была между Андреем Богданом и Сергеем Шефиры (сценарист и продюсер, директор "Студии Квартал-95". - Gazeta.ua). Второй получил должность первого помощника президента. Будет конкурировать с главой администрации. Могут быть взаимным сдерживающим фактором. Если один где-то ошибется, другой обязательно доложит об этом Зеленскому. В такой ситуации президент имеет больше шансов получить достоверную информацию.

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Какие полномочия Владимир Зеленский может предоставить Андрею Богдану в качестве председателя Администрации президента?

- Сейчас точно понятно, что Богдан будет готовить все документы на подпись президенту. В первую очередь, относительно увольнений и назначений. Рабочий день президента Зеленского, его расписание, встречи будут пополам формировать Богдан и Шефир. Глава Администрации президента будет также заниматься юридическим обеспечением деятельности президента.

Насколько Богдан является оптимальной фигурой для такой должности? Какой глава администрации нам нужен?

- Он является не столько оптимальным, сколько компромиссным вариантом для всех окружающих Зеленского. Идеальным должен был быть такой же, как Богдан. С его навыками и умениями, но без связей с предыдущей властью и олигархатом.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана. Богдан - бывший член правительства Николая Азарова и бывший помощник народного депутата Андрея Портнова. Чаще его вспоминают как адвоката Игоря Коломойского. Назначение бывшего члена правительства Азарова Андрея Богдана на должность главы Администрации президента будут оспаривать в судах. Такое убеждение в кулуарах парламента высказал народный депутат от БПП Вадим Денисенко.