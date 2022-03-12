Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович

К середине апреля Россия перейдет в позицию обороны. Фото: Алексей Арестович / Facebook

Россия может прекратить войну на территории Украины через 1-1,5 месяца и сесть за стол переговоров.

Переломный момент в пользу ВСУ уже произошел, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Прямой".

Он считает, что примерно до середины апреля российские войска перейдут в позиционную оборону, с этого момента начнутся "реальные переговоры" РФ и Украины.

Арестович отметил, что Россия пытается найти резерв для второй попытки наступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутинизация России поможет восстановить мир — Кулеба

"Можем представить себе боеспособность этих уважаемых людей, учитывая, что элитные подразделения здесь похоронили... С 10-х чисел апреля – может, чуть раньше или позже – российские войска окончательно лишатся способности к активным действиям, станут в позиционную оборону", – сказал Арестович.

По его словам, когда войска РФ станут, украинские силы будут знать, где они. Враги будут "убивать в землю" артиллерия, ракетные войска, авиация, силы спецопераций, механизированные и другие украинские подразделения.

Арестович считает, что в обороне войска РФ могут продержаться максимум месяц. Однако он прогнозирует, что как только российские войска потеряют способность к активным действиям, власти РФ сразу перейдут к "реальным переговорам" на международных площадках.

"Где-то в начале апреля, 7-10, будет переход к позиционной обороне. И начнутся реальные переговоры, где они уже не будут выеживаться, а будут шелковыми и пушистыми зайчиками. Умоляют об одном: дайте вывести войска, не добивайте окончательно. А примем ли мы эти условия – мы еще посмотрим", – подытожил он.

Арестович призвал центральную и западную Украину вернуться к работе.