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воскресенье, 15 декабря 2019 18:40

Блоггера депортировали из Украины в Азербайджан

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Блоггера депортировали из Украины в Азербайджан
Эльвина Исаева передала Азербайджану. Фото: 112

Украина передала Азербайджану заключенного блогера и политического активиста Эльвина Исаева.

"Гражданина Азербайджанской Республики, родившегося в 1980 году, Исаева Эльвина депортировали в Азербайджан 12 декабря 2019 за нарушение иммиграционного законодательства в Украине", - говорится в сообщении на сайте Государственной миграционной службы Азербайджана.

На основании решения суда города Баку от 22 августа 2019 года Исаева поместили в следственный изолятор.

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Ранее СМИ сообщили об исчезновении Исаева в Киеве.

Украина попала в список "частично свободных стран" в рейтинге "Свобода в сети-2019". Об этом говорится на сайте правозащитной организации Freedom House.

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Дата
15
декабря

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