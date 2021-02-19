Блогера с TikTok обругала украиноязычных - ее отец оказался чиновником

Лиза Леоненко обматерила украинцев в сети, а ее папа работает госслужащим. Фото: скриншот

Блогерша с TikTok Лиза Леоненко в своем видео нецензурно высказалась по поводу украиноязычных жителей. Выяснилось, что ее папа работает государственным служащим.

О ее родственных связях в YouTube рассказал блогер и журналист Мирослав Олешко.

В своем видео 15-летняя Леоненко рассказывает, что около месяца назад выставила видео, в котором рассказала, что не любит украинский язык. Девушка отметила, что ее "раздражает этот язык, особенно его звучание".

"Да всрал**сь мне ваша речь. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать. Чтобы вы понимали насколько я негативно отношусь к украинскому языку, я не буду дружить с тем человеком, который разговаривает на украинском", - рассказала Леоненко .

Также она считает, что на украинском говорят только люди, которые приехали из сел.

"Поэтому, маленькие патриотики со своей зал**пы и своих сел, от**битесь от меня, пожалуйста. Потому что в Киеве почти нет людей, которые говорили бы на украинском. Все говорят на русском и никого это не **бет" - сказала девушка.

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Блогер Олешко, ссылаясь на данные НАПК, отметил, что отец блогерши работает в Государственной службе спецсвязи и защиты информации Украины. А мама Нина Леоненко владеет сетью "Панини-гриль".

Он призвал родителей извиниться за поведение дочери, а украинцев - бойкотировать их бизнес.

Ранее возник скандал вокруг блогерки Таисии Маламан после распространения ее видео, выложенного в TikTok, офицером ВСУ Анатолием Штефаном. В нем она называет Россию любимой страной. О своей любви к РФ рассказывала на площади Независимости. Позже в Instagram-видео она обозвала офицера Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении обратиться в суд за "фальсифицированную и заведомо ложную" информацию офицера. Штефан со своей стороны назвал такую ​​реакцию "нонсенсом". Впоследствии блогершу внесли в базу "Миротворец", а 3 компании заявили о прекращении сотрудничества с ней.