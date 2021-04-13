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вторник, 13 апреля 2021 18:46

Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам "Одни дома"
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Проект "Одни дома" благотворительного фонда SG Charity уже более двух лет помогает киевлянам пожилого возраста, которые самостоятельно не могут выйти в магазин, продуктами питания. Сейчас, в период локдауна, такая помощь еще более необходима.

"Как часто вы обращаете внимание на то, имеет ли возможность ваша пожилая соседка выйти в магазин? Обычно, мы не замечаем старушек и дедушек, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно. Именно поэтому социальная платформа SG Charity вместе с с социальным центром Шевченковского района уже более двух лет организовывает сбор средств для того, чтобы поддерживать киевлян пожилого возраста", – сказано в сообщении.

Отмечается, что цель проекта – поддержать слои населения, которые по тем или иным причинам не могут самостоятельно обеспечить себя продуктами питания.
"Еженедельно наши волонтеры осуществляют закупку необходимых товаров и продуктов и отвозят их одиноким бабушкам и дедушкам домой. Сейчас, во время локдауна в Киеве, наша помощь особенно необходима, а встречи с нашими волонтерами становятся настоящим чудом для тех, кто чувствует себя забытым. Кроме того, каждую неделю мы слушаем удивительные истории наших подопечных, каждая из которых – особенная", – добавили там.

При этом каждый может внести свой вклад и стать частью доброго дела: желающие смогут сделать благотворительный взнос на сайте или заполнить анкету волонтера и самостоятельно присоединиться к созданию удивительной истории.

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