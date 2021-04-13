Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам "Одни дома"

Проект "Одни дома" благотворительного фонда SG Charity уже более двух лет помогает киевлянам пожилого возраста, которые самостоятельно не могут выйти в магазин, продуктами питания. Сейчас, в период локдауна, такая помощь еще более необходима.

"Как часто вы обращаете внимание на то, имеет ли возможность ваша пожилая соседка выйти в магазин? Обычно, мы не замечаем старушек и дедушек, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно. Именно поэтому социальная платформа SG Charity вместе с с социальным центром Шевченковского района уже более двух лет организовывает сбор средств для того, чтобы поддерживать киевлян пожилого возраста", – сказано в сообщении.

Отмечается, что цель проекта – поддержать слои населения, которые по тем или иным причинам не могут самостоятельно обеспечить себя продуктами питания.

"Еженедельно наши волонтеры осуществляют закупку необходимых товаров и продуктов и отвозят их одиноким бабушкам и дедушкам домой. Сейчас, во время локдауна в Киеве, наша помощь особенно необходима, а встречи с нашими волонтерами становятся настоящим чудом для тех, кто чувствует себя забытым. Кроме того, каждую неделю мы слушаем удивительные истории наших подопечных, каждая из которых – особенная", – добавили там.

При этом каждый может внести свой вклад и стать частью доброго дела: желающие смогут сделать благотворительный взнос на сайте или заполнить анкету волонтера и самостоятельно присоединиться к созданию удивительной истории.