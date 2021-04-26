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понедельник, 26 апреля 2021 13:31

Бичковский свадебный медовик пекут пять женщин на всю Украину
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В Бичковском свадебном медовике большую роль играют специи
Фото: Фото предоставила Мария Чорий
В Бичковском свадебном медовике большую роль играют специи
В Бичковском свадебном медовике большую роль играют специи
В Бичковском свадебном медовике большую роль играют специи
В Бичковском свадебном медовике большую роль играют специи

29-летняя Мария Чорий из села Великий Бычков Раховского района на Закарпатье – самая молодая хозяйка, которая печет традиционные медовики.

Для Gazeta.ua она рассказала, что в их селе это умеют делать только пять женщин.

По словам мастерицы, в Украине таких медовиков больше нигде не пекут, даже в соседних селах такой традиции нет.

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"Когда-то его пекли только на свадьбу, а теперь и на крестины, дни рождения или в качестве сувенира. Придумали медовик хозяйки, которые когда-то готовили угощения на свадьбах. Я их выпекаю три года. Первый приготовила на свадьбу сестры".

Мария Чорий говорит, что один из основных ингредиентов выпечки – специи.

"Добавляю гвоздику, корицу, ром или ореховую настойку. Медовик должен быть пряным, ароматным и душистым. Мед – обязательно. Рецептов много. Медовики в селе по-разному готовят. Но они обычные, не имеют такой технологии приготовления, как у свадебного. Она – секретная. Насколько сладкий медовик получится, зависит от количества сахара, которое я добавлю. Не люблю приторный вкус, пэтому на одно яйцо сыплю 50 грамм сахара. Так советуют преимущественно во всех рецептах ".

Хозяйка продает медовик по 250 грн/кг. Самый большой, который удалось испечь – 5,5 кг.

Почти каждая хозяйка мечтает научиться печь воздушно-нежный бисквит. Одни для удивления знакомых, а другие - для радости семьи. В этой выпечке нет сложной рецептуры или замысловатых пропорций. Главное - не повторять пять самых распространенных ошибок. Иначе бисквит не поднимется или трескается.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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