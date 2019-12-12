Бездомные регистрировать место проживания по адресу заведений соцзащиты

Предложенные изменения направлены на защиту прав наиболее незащищенных слоев населения: бездомных граждан, не имеющих постоянного места жительства Фото: Создать мем

Верховная Рада разрешила бездомным лицам регистрировать как свое место жительства или пребывания социальные учреждения, в которых они получают социальные услуги.

За законопроект "О внесении изменений в закон Украины" О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине (о предоставлении убежища бездомным лицам) "на заседании в четверг во втором чтении проголосовали 343 народных депутата, пишет Интерфакс-Украина.

Закон усовершенствует процедуру и условия предоставления административных услуг бездомным и другим лицам, не имеющим постоянного места жительства. Регистрация места проживания или пребывания бездомного и других лиц, не имеет постоянного места жительства, осуществляется по адресу специализированного социального учреждения, учреждения социального обслуживания и социальной защиты, в котором такому человеку предоставляются социальные услуги.

Подача заявления бездомного лица о регистрации места пребывания или жительства и снятия с регистрации осуществляет специализированный социальный заведение, где этому лицу предоставляются услуги.

Предложенные изменения направлены на защиту прав наиболее незащищенных слоев населения: бездомных граждан, не имеющих постоянного места жительства.

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"На сегодня бездомные граждане, проживающие в социальных учреждениях, фактически лишены права регистрировать место проживания в этих заведениях, где они получают социальные услуги. Законопроект исправляет эту ситуацию и дает возможность предоставлять социальные услуги наиболее уязвимым слоям населения в соответствии с законом", - отметил председатель комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

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