Исчез запах и бездомные - установили подземные мусорные баки

В Виннице установили первые подземные мусорные контейнеры. Они обустроены для раздельной сортировки мусора.

Контейнерами уже пользуются на улице Льва Толстого и на углу улиц Замостянская-Острожского.

Не все жители еще понимают, что перед тем, как выбрасывать мусор его нужно сортировать. И даже это еще не все, потому что после сортировки, необходимо выбрать правильный контейнер: для сухих или влажных отходов.

"Главное преимущество подземных мусорных систем в том, что бытовые отходы хранятся под землей и не создают дискомфорта – нет неприятного запаха, нет негативного впечатления от перенакопления отходов. А сама территория выглядит эстетично. Кроме того, питание системы происходит от солнечных панелей. Очень важно, чтобы жители соблюдали правила использования, тогда механизм будет работать исправно", — пишет мэр города Сергей Моргунов в Фейсбук.

На баках расположены индикаторы. Красный-бак переполнен.

Автор: Ирина Кальченко В Виннице установили подземные мусорные баки

Прохожие горожане останавливаются, чтобы лучше рассмотреть это ноу-хай, жмут на педали, смотрят в пустоту. Коммунальщики достают баки краном и высыпают мусор в машину.

"Очень хорошо придумали. Было бы лучше, если бы такие баки установили по всему городу. Нет лишнего запаха, особенно летом", - говорит винничанка Татьяна Ярошевская.

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В Виннице появятся подземные контейнеры для сбора мусора. Такие баки популярны во всем мире, они решают немало проблем для города. Нет неприятного запаха, мусор не разносится вокруг. Это ощутимые преимущества по сравнению с обычными баками с точки зрения улучшения санитарных стандартов и эстетики городской среды.

