Без осадков, но с заморозками: украинцев удивили прогнозом

Новая осенняя неделя началась в Украине холодом.

Минувшей ночью наблюдались заморозки, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В то же время 7 сентября в большинстве областей ожидается +15...20°С, а на Закарпатье и на юге до +23°С.

"Заморозки на почве еще задержатся, однако днем окружающая среда начнет понемногу прогреваться. Уже со среды станет интенсивнее теплеть, и ночью, и днем. У нас началось первое бабье лето. Оно обычно длится от Пречистой до 11 сентября", - говорится в сообщении.

Антициклон Hermelinde станет блокировать любые осадки, поэтому завтра будет преобладать сухая солнечная погода.

Автор: facebook.com/tala.didenko Антициклон Hermelinde будет блокировать осадки

В Киеве вторник, как и вся неделя, отметится сухой малооблачной солнечной погодой. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах +3...6°С, на окраинах до заморозков на почве, днем предполагается до +18°С. В течение недели в столице, как и во всей Украине, будет становиться теплее, заморозки отступят, днем столбики термометров поднимутся до +20°С, дожди маловероятны.

Автор: facebook.com/tala.didenko Температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах +3...6°С

"Неделя обещает роскошную погоду. Если вы еще не были в отпуске, пакуйте чемоданы немедленно и планируйте лучшее воплощение бархатного сезона", - добавила синоптик.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. В ближайшие 50-100 лет климат станет ощутимо суше. Высокотемпературные сухие воздушные массы превратят степи в пустыни и полупустыни. Постепенное опустынивание начнется с юго-востока.