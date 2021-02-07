Бесплатный проезд и денежное вознаграждение - украинка назвала главные привилегии службы в армии

Наталья Давид почти 15 лет живет в Израиле. Последние несколько лет женщина работает в банке, а до того прошла службу в армии. Наталья рассказывает, почему в стране не модно "откосить" от такой службы и какие преимущества это дает.

"Вопрос, который мне задают чаще всего:" почему девушек зовут на службу в армию?"Во-первых, служба в армии здесь обязательна для всех. Женщины в основном выполняют штабную работу, чтобы не нагружать мужчин, которых и так мало. Девушки редко служат в боевых частях и это только по желанию и если обладают соответствующими данными", - говорит Наталья в своем блоге.

Приезжих не всех берут на службу в армию, а лишь тех, кто имеет корни или долгосрочный вид на жительство.

Фото: nataly_litchi

"Мне не нравилась служба в армии. До 14 лет я жила в Украине и в моем сознании девушка и армия были несовместимы. У меня была штабная работа, то есть за компьютером. Но мне трудно было выполнять приказы, подчиняться, охранять базу, жить строго по-расписанию и особенно надоедала форма. Хотя и ее выдают бесплатно, представьте, какая экономия. К внешнему виду тоже свои требования: девушкам нельзя ходить с лаком( только прозрачный), с распущенными волосами , форму нельзя ушивать больше, чем предусмотрено. На базе всегда есть проверяющий, который следит чтобы солдаты выглядели согласно уставу. А по улицам ходит армейская полиция", - говорит Наталья.⠀

Украинцы сложно было жить в палатках, купаться считанные минуты, быстро одеваться, вставать в 5 утра, а ночью надо было охранять базу по очереди. Солдат все время должен быть с оружием - даже по дороге домой и в воинскую часть.

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"Тяжелая физическая и военная подготовка, включая стрельбу из настоящего оружия с пулями. Еда непривычная, есть, конечно же ларьки, но что-то купить просто нет времени. Иногда специально давали ужасную пищу (консервы и т. д), когда были учения приближены к "полевым условиям". Похудела я так, что стала весить 43 кг, а весила 48. Обнаружила в себе удивительные способности – оказалось, что очень метко стреляю, даже без тренировок" - вспоминает украинка.

Служба в армии дает ряд преимуществ: на работе к отслужившим людям относятся серьезнее. В период службы проезд в общественном транспорте - бесплатный. Таксисты также часто подводят бесплатно людей в форме. Те, кто отслужил, получает разовое вознаграждение, примерно 2500 евро.

После армии израильтяне получают социальные льготы, государство оплачивает их обучение в высших учебных заведениях, предоставляет специальные программы и возможности для развития, общество способствует карьерному росту. Люди плохого мнения о тех, кто не служил. Об этом рассказал Gazeta.ua бывший израильский военный Авіонам Шалом.