Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах

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Украинцы, которые переехали жить в Польшу рассказали Gazeta.ua, что их удивляет в супермаркетах.

Бесплатные фрукты

"Периодически существуют акции, по которым можно купить бесплатные фрукты. Чаще всего это бананы, но порой могут быть апельсины, яблоки, один раз даже ананас. Акция работает так: ты берешь фрукт и на сумму покупки конкретного фрукта выдается сертификат, который можно потратить в другой раз в этом же супермаркете. Дни, в которые можно воспользоваться сертификатом, указаны на нем. При этом ты не должен на эту сумму покупать фрукты. Скидка действует на весь товар. Для меня это до сих пор странно. Сначала не верилось, что деньги действительно вернут. Теперь я этим активно пользуюсь", - говорит Валентина, которая живет в Варшаве.

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Кастрюли на вес

"Первый раз, когда столкнулась с этим вопросом не верила. Как можно весить кастрюлю? Со временем поняла, что когда есть скидка и ее нужно весить, то это очень удобно. В среднем цена за кастрюлю получается 200-250 гривен. Тогда как в обычные дни это по 400 гривен. На вес можно купить и пластиковые лотки, чашки и формы для запекания. Невыгодно брать стеклянные формы. Они очень тяжелые. И когда товар на вес за них очень переплачиваешь", - говорит Татьяна Острина, из Вроцлава.

Постель без простыни

"В голове до сих пор не укладывается, как можно продавать постельные наборы без простыни. Когда только приехали в Польшу, набрала 5 комплектов, потому что были по большим скидкам. И представьте мое разочарование, когда в них не оказалось простыни. Я пошла ссориться в супермаркет. Оказалось, что здесь так принято. Кстати, найти простынь без резинки на матрас очень сложно. Преимущественно все с резинками. Постельный набор с пододеяльником и двумя наволочками обойдется в 250-300 гривен. Из очень качественного материала - 400-500 гривен. За простынь придется заплатить от 150 до 250 гривен", - говорит Марина из Гдыни.

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