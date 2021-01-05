Беременная иностранка задержала самолет на 8 часов

Женщина из Пакистана отказывалась вылетать из Украины. Фото: pushkinska.net

Беременная иностранка задержала рейс на Стамбул в аэропорту Одессы.

Она отказалась покидать Украину, сообщает УНИАН.

Беременную гражданку Пакистана с ребенком не пропустили через госграницу, поскольку она не смогла подтвердить цель визита.

"Согласно законодательству, в таких случаях авиаперевозчик должен взять на борт нарушителя и обратным рейсом доставить его в пункт, из которого он прибыл", - пояснили в Одесском пограничном отряде Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Обратный рейс должен был состояться 5 января, около 10:00. Женщина начала имитировать плохое самочувствие. Командир экипажа не хотел начинать полет. Боялся ухудшения состояния женщины.

Медики установили, что женщина в хорошем состоянии.

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"В результате самолет вылетел в начале 7 вечера", - сообщили в отряде.

Самолет задержался на 8 часов. Многие из пассажиров отказались лететь.

В Лас-Вегасе полиция задержала мужчину, который в аэропорту забрался на крыло самолета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя аэропорта.