Беременная иностранка задержала самолет на 8 часов

Беременная иностранка задержала рейс на Стамбул в аэропорту Одессы.
Она отказалась покидать Украину, сообщает УНИАН.
Беременную гражданку Пакистана с ребенком не пропустили через госграницу, поскольку она не смогла подтвердить цель визита.
"Согласно законодательству, в таких случаях авиаперевозчик должен взять на борт нарушителя и обратным рейсом доставить его в пункт, из которого он прибыл", - пояснили в Одесском пограничном отряде Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Обратный рейс должен был состояться 5 января, около 10:00. Женщина начала имитировать плохое самочувствие. Командир экипажа не хотел начинать полет. Боялся ухудшения состояния женщины.
Медики установили, что женщина в хорошем состоянии.
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"В результате самолет вылетел в начале 7 вечера", - сообщили в отряде.
Самолет задержался на 8 часов. Многие из пассажиров отказались лететь.
В Лас-Вегасе полиция задержала мужчину, который в аэропорту забрался на крыло самолета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя аэропорта.
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