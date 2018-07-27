Белый дом поддержал выделение $ 250 млн на украинском оборону

США могут выделить деньги на помощь Украине в сфере обороны. Фото: ТСН

В Белом доме поддержали консолидированный проект оборонного бюджета США, принятого в четверг Палатой представителей Конгресса. Бюджет предусматривает выделение $ 250 млн в сфере безопасности помощь Украине.

Палата представителей Конгресса поддержала бюджет абсолютным большинством голосов - 359 на 54. В проекте закона о "Бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны" в целом предусмотрено $717 млрд на оборону, сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает "Голос Америки".

С $250 млн средств на помощь Украине $50 млн должны выделить на оборонительные летальные виды вооружений.

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Документ содержит положения о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности. В этой части предусмотрена помощь Киеву для усиления возможностей в защите от кибератак.

Нижняя палата американского Конгресса приняла во время голосования в четверг проект бюджета на оборонные нужды США, предусматривающий выделение $ 250 в помощь в сфере безопасности для Украины.