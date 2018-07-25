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среда, 25 июля 2018 09:10

В Штатах собираются расширить санкции против России

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В Штатах собираются расширить санкции против России
Республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес заявили, что они работают над комплексным законопроектом, который усилит санкционный давление на Россию Фото:http://qha.com.ua

Два влиятельных американских сенатора объявили о намерении разработать новый двухпартийный законопроект, который расширит существующие санкции против России и повысит обороноспособность США в условиях, когда президент России Владимир Путин намерен "бросить вызов американской мощи".

Республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес заявили, что они работают над комплексным законопроектом, который усилит санкционное давление на Россию и одновременно расширит возможности правительства США по реагированию, сообщает "Голос Америки".

"Мы твердо намерены сделать все, чтобы Конгресс продолжал активно участвовать как в противостоянии российской агрессии, так и в обеспечении того, чтобы исполнительная власть предпринимала необходимые шаги для защиты США и наших союзников", – говорится в совместном заявлении сенаторов.

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Законодатели объявили, что в ближайшие дни внесут всеобъемлющий законопроект, предполагающий введение обязательных санкций в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций.

Этот закон был принят в прошлом году в ответ на российское вмешательство на выборах 2016 года и другие злонамеренные действия. Он предусматривает целый спектр новых болезненных санкций против российских интересов.

Согласно заявлению сенаторов, новый законопроект введет дополнительные санкции, "чтобы обеспечить максимальное воздействие на кампанию Кремля против нашей демократии и международного порядка, основанного на правилах".

"Поскольку Владимир Путин четко заявил о своих намерениях бросить вызов американской мощи, влиянию и интересам в сфере безопасности как в самих США, так и за рубежом, Соединенные Штаты должны исчерпывающе ясно заявить, что мы будем защищать нашу страну и, не колеблясь, отвергать его усилия по подтачиванию западной демократии, которые являются стратегическим императивом для будущего России", – заявили сенаторы.

В заявлении отмечается, что предлагаемый законопроект будет включать ужесточение санкций против российского энергетического и финансового секторов, российских олигархов и полугосударственных субъектов, а также российского суверенного долга.

Законодатели также предлагают секторальные санкции в отношении субъектов российского киберпространства, создание Национального центра по реагированию на российские угрозы, запрет на выход США из НАТО без одобрения Сената, а также меры по противодействию российской дезинформации и гибридным угрозам.

Украина введет санкции против причасттных к распределению радиочастот в аннексированом Крыму.

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Дата
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