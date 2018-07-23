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Аннексия Крыма: Украина готовит новую порцию санкций

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Аннексия Крыма: Украина готовит новую порцию санкций
В "черный список" попадут российские СМИ, которые вещают на полуострове. Фото: dt.ua

Украина введет санкции против причасттных к распределению радиочастот в аннексированом Крыму.

Об этом рассказал член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский, передают "Крым.Реалии".

"Мы собрали всю информацию, где в Крыму вещают российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это пятьсот страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам. Прежде всего, мы должны работать над санкциями.

Они украли радиочастотный ресурс, так что частоты распределены незаконно. У нас происходит мощная коммуникация с прокуратурой АРК, СБУ, Министерством юстиции, МИДом, Министерством информационной политики. Это наш совместный проект, и я считаю, что где-то в сентябре мы сможем его полноценно представить", - сказал Костинский.

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Сейчас Украина договаривается с американскими и европейскими партнерами о санкциях против черноморских портов РФ зиз-за блокады Азовского моря.

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